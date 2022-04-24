TBMM Başkanı Şentop’tan HDP’li Paylan’ın teklifine tepki: “Bir provokasyon olduğunu ifade etmek isterim”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, HDP Milletvekili Garo Paylan’ın 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı" olarak tanınması için verdiği kanun teklifine ilişkin, “Bizim milletimize hakaret eden, bunu hukuken, tarihen tartışmak yerine siyaseten yaftalamaya, ithama yönelen her türlü hareketin karşısında oluruz. Böyle bir davranışın da iyi niyetli bir davranış olmadığını, bir provokasyon olduğunu ifade etmek isterim” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Ankara’daki Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan Dışişleri Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Şentop, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından bir konuşma yaptı. HDP Milletvekili Garo Paylan’ın 1915 olaylarının “Ermeni soykırımı" olarak tanınması yönünde verdiği kanun teklifini değerlendiren Şentop, “Türkiye’de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışından bir cesaretin desteğiyle olabilir. İkincisi zira TBMM’de ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz. Buna Meclis Başkanı olarak ben de asla müsaade etmem ama milletimizin temsilcisi olan milletvekillerimiz de buna müsaade etmez” diye konuştu.

Milletvekili seçilebilmek için hukuken Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın yeterli olduğunu söyleyen Şentop, “Değişiklik teklifini iade etmek için hukuki gerekçelerimizde mevcut zaten” dedi.

“İç tüzükte de buna dair bir hüküm var”

TBMM’de alınan parlamento kararları olduğunu bildiren Şentop, “Bu kararlarda böyle bir iddianın dile getirilmesinin milletimizi derin bir şekilde üzeceği, rencide edeceği, yaralayıcı olduğu ifade ediliyor. İç tüzükte de buna dair bir hüküm var. Böyle bir teklif teşebbüsünün reddedilmesi zorunluydu” açıklamasında bulundu.

“Bir provokasyon olduğunu ifade etmek isterim”

Şentop, bu teklife şahit olduğu anda iadesini gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Şu anda hukuken bir verilmiş teklif yoktur, söz konusu değildir. Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler, metnin içeriğiyle ilgili hukukçuların, savcıların yapacağı çalışmalarla ortaya çıkabilir. Hukuken, tarihen bu konuyu biz her zaman tartışmaya hazırız. Bizim milletimize hakaret eden, bunu hukuken, tarihen tartışmak yerine siyaseten yaftalamaya, ithama yönelen her türlü hareketin karşısında oluruz. Böyle bir davranışın da iyi niyetli bir davranış olmadığını, bir provokasyon olduğunu ifade etmek isterim.”