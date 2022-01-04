TBMM Başkanı Şentop’tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun cevap

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun limanlarla ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifinin geri çekilmesini istemesini eleştirerek, “Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin geri çekilmesini TBMM Başkanı’ndan talep etmenin, Yüce Meclis’in ruhuna ve demokrasinin özüne hakaret olduğunu bilmemek, bu kadar yıldır milletvekili olarak görev yapan kişiye yakışmayan bir tavır ve bilgisizlik hali olduğundan anlaşılması güç bir durumdur” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun limanlarla ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifinin geri çekilmesini istemesine cevap verdi. Şentop, yaptığı açıklamada, "8 yıl SSK Genel Müdürlüğü, 8 yılı Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde geçmiş olmak üzere 19 yıl milletvekilliği, yaklaşık 3 yıl Grup Başkanvekilliği ve 11 yıldır Genel Başkanlık yapan bir kişinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde komisyon çalışmaları tamamlanmış ve Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin kabul veya reddedilmesiyle ilgili olarak Anayasa’nın ve İçtüzüğün TBMM Başkanı’na herhangi bir müdahale yetkisi tanımadığını bilmiyor olmasını hayretle karşılıyorum. Genel Kurul aşamasına gelmiş bir kanun teklifinin geri çekilmesini TBMM Başkanı’ndan talep etmenin, Yüce Meclis’in ruhuna ve demokrasinin özüne hakaret olduğunu bilmemek, bu kadar yıldır milletvekili olarak görev yapan kişiye yakışmayan bir tavır ve bilgisizlik hali olduğundan anlaşılması güç bir durumdur. Kamuoyunu yanıltıcı, sorumluluktan uzak bu ifadeleri esefle karşılıyorum.” diye konuştu.