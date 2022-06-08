TBMM Başkanı Şentop’tan AP’nin 2021 Türkiye Raporu’na ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2021 Yılı Türkiye Raporu’na ilişkin, “Bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize yönelik haksız hezeyanlarının ürünüdür” açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, AP’nin tavsiye kararı niteliğindeki 2021 Türkiye Raporu’na ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, "Avrupa Parlamentosu’nun kabul ettiği 2021 Türkiye Raporu, bazı birlik üyeleri ile Avrupalı bazı siyasetçilerin ülkemize yönelik haksız hezeyanlarının ürünüdür. Türkiye ile AB ilişkilerinin gelişmesine olumlu katkı sağlayabilmesi mümkün olmayan bu rapordaki ithamları reddediyoruz” ifadelerini kullandı.