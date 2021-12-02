TBMM Başkanı Şentop’dan, Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nebati’ye tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati’yi tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nurettin Nebati’yi tebrik etti. Paylaşımda, “Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati’yi tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.