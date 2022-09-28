TBMM Başkanı Şentop’dan Alman Federal Meclis Başkanı Bas’a kınama mektubu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Alman Federal Meclis Başkanı Brbel Bas’a gönderdiği mektupla Alman Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin sözlerini kınadı.

TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini Almanya Federal Meclisi Başkanı Brbel Bas’a gönderdiği mektupla kınadı. Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Almanya Federal Meclisi Başkanına bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki’nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretemiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde oluşturduğu olağanüstü infiali dile getirip, bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim. Türkiye-Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz."