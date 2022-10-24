TBMM Başkanı Şentop, Zagreb İslam Merkezi’nde Hilye-i Şerif Sergisi’nin açılışını yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan ziyareti çerçevesinde Zagreb İslam Merkezi’nde Hilye-i Şerif Sergisi’nin açılışını yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan’da temaslarına devam ediyor. Şentop, Zagreb İslam Merkezi’nde Hilye-i Şerif Sergisi’nin açılışını yaptı. Şentop açılışta yaptığı konuşmada Hırvatistan’daki Müslüman toplumuyla ilgili, “Sizler, Avrupa’nın ortasında o büyük medeniyetimizin çocukları olarak burada çok köklü temellere dayanan varlığınızı sürdürüyorsunuz” dedi.

Sergiye değinen Şentop, "Peygamberimizin vasıflarını anlatan hilyelerin bulunduğu bu serginin açılışı bizi bir araya getirdi. Bu ayrıca büyük bir bahtiyarlık bizim için. Buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. İnsani değerlerin yok edildiği, ortadan kaldırıldığı, sadece maddi kıymet ifade eden şeylerin öne çıktığı bir dünyada işte bu peygamber muhabbeti, aşkı dünyayı kurtarabilecek bir ışık, bir nur sunuyor bize” diye konuştu.