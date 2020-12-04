TBMM Başkanı Şentop, Yozgat’ta nikah törenine katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in oğlu Aykut Burak Başer ile Şeyma Bilgin çiftinin nikah törenine katıldı.

Cuma namazını Yozgat Çapanoğlu Büyük Camiinde kılan Şentop, daha sonra Yozgat Valisi Ziya Polat’ı ziyaret etti.

Şentop daha sonra korona virüs tedbirleri altında bir alış veriş ve kültür merkezi salonunda AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer’in oğlu Aykut Burak Başer ve Şeyma Bilgin çiftinin nikah törenine katıldı.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse’nin kıydığı nikah töreninde Başer ve Bilgin çiftinin şahitliğini Şentop’un yanı sıra Yozgat Valisi Ziya Polat, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Yozgat Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Ankara Milletvekili Hacı Turan, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, TBMM İdari Amiri Mustafa Açıkgöz, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Mehmet Altay yaptı.

Nikah töreninin ardından Şentop, çifte mutluluk dileyerek aile cüzdanını, gelin Şeyma Başer’e verdi.

Şentop daha sonra hava yoluyla Ankara’ya hareket etti.