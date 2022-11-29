TBMM Başkanı Şentop, Viyana’da TBMM binasının yapımını anlatan serginin açılışını yaptı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliğinde TBMM binasının yapımını anlatan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası, Clemens Holzmeister’in Türkiye’nin Kalbindeki Abidevi Eseri” adlı serginin açılışını yaptı.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçiliği’nde Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister’in "anıtsal eseri" Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının yapım aşamasına ilişkin özel çizim ve fotoğrafların yer aldığı sergi düzenlenen törenle açıldı. "Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası, Clemens Holzmeister’ın Türkiye’nin Kalbindeki Abidevi Eseri" isimli sergiye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, törenin açılışında yaptığı konuşmada, mimar Holzmeister’in iki ülke için çok önemli bir isim olduğuna işaret etti. Ceyhun, mimar Holzmeister’in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TBMM Başkanı Şentop ise, Holzmeister’in 95 yıl önce Türkiye’ye gelen büyük bir mimar olduğunu vurgulayarak, "Malumunuz Holzmeister, Türk halkının iradesinin temsilcilerinin, bu temsil görevini yapmak üzere bir araya geldikleri mekanın yani Türkiye Büyük Millet Meclisinin de mimarı" ifadelerini kullandı.

Holzmeister’in yaptığı eserler ile ülkesinde mesleğinin zirvesine yükseldiğini belirten Şentop, "Tam 60 yıl önce Kasım 1962’de, usta mimar Holzmeister, İstanbul Güzel Sanatlar Akademimizde Türkiye’deki tasarımlarını içeren kişisel mimari bir sergi açmış, açtığı bu sergide konferans da vermişti. Türkiye Cumhuriyeti olarak, 60 yıl sonra aynı tarih olan kasım ayında, ahde vefa gereği fotoğraf ve çizimlerinin yer aldığı bir sergiyle onu bu kez memleketinde yad ediyor olmak hepimiz için kıvanç kaynağı olarak görülmelidir" dedi.

Holzmeister’in, yeni bir başkentin kurulmasına ve dünya başkentine dönüşmesine katkı sağladığını kaydeden Şentop, "Türkiye’ye ilk geldiğinde hiçbir şeyin olmadığını düşündüğü Ankara’da, Cumhuriyetimizin Banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün teveccühüyle başlayan ve yaşadığı müddetçe hep devam eden güven duygusu, mutluluk ve huzurla perçinlenerek ülkemizle arasında büyük bir bağa dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye’den teklif alan Holzmeister’in o dönemki hissiyatı ve Atatürk hakkındaki övgü dolu ifadelerine değinerek, mimarın, Gazi’nin Anadolu’nun merkezinde olan Ankara’yı ülkenin geniş zenginlikleri ile canlandırmayı hedeflediği görüşünü paylaştı. Holzmeister’in Ankara’ya giderken biraz tedirgin olduğunu aktaran Şentop, "Belki biraz tedirgin ve umutsuzdu ama yaptı, başardı. Bugün bizlerin her gün çatısı altında ülkemize hizmet etme onurunu yaşadığımız abidevi eserin Türkiye’nin kalbinde yükselmesine vesile oldu" dedi.

Şentop, mimarın Türkiye’de pek çok mimarın yetişmesine katkı sağlandığını, bunlardan en tanınmış olanının Ziya Payzın olduğunu aktardı. "Meclis binamızı, Anadolu’nun buğday tarlalarına atıf yapan sarı renkli travertenle kaplamış, Anadolu motifleriyle bezemiştir. Üzümlü Kapı ve Türk büyüklerinin heykellerinin bulunduğu mekanları bütüncül bir kimlikle tasarlamıştır" ifadelerini kullanan Şentop, "’Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ sözü üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve çoğulcu demokrasisinin temsil mekanı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi binamıza, bu ruhun bütününü yansıtmıştır" dedi.

Şentop, Türkiye’deki en önemli abidevi Holzmeister eseri olan TBMM binasını konu alan bu sergiyi, onun aziz hatırasına ithaf ettiklerini belirterek, "Bu serginin Türkiye-Avusturya ilişkilerinin tarihî, siyasî, ekonomik ve kültürel derinliğini göstermesi açısından önemli olduğunu düşünüyor ve ilişkilerimizin geleceğine dönük olumlu izler bırakmasını diliyorum" İfadelerini kullandı.

"Türkiye’ye, zor durumda olan insanlara kucak açması ve insancıl tutumundan dolayı teşekkür ediyorum"

Avusturya Meclis Başkanı Sobotka da Avusturya’nın yetiştirdiği önemli mimarlardan Holzmeister’in bu sergi vesilesiyle anılmasının çok kıymetli olduğunu ifade etti. Holzmeister’in Nazi zulmü nedeniyle Avusturya’yı terk etmek zorunda kalan önemli bir isim olduğunu kaydeden Sobotka, Nazi zulmünden kaçan bilim insanlarının Türkiye’de kendilerine yer bulmalarının son derece önemli olduğunu belirterek, "Türkiye’ye, zor durumda olan insanlara kucak açması ve insancıl tutumundan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Sobotka, TBMM binasının 2016 yılındaki darbe girişimi sırasında bombalanmasından duyduğu üzüntüyü de dile getirerek, meclislerin milli iradenin tecelli ettiği önemli yerler olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye’de yaşadığı dönem boyunca İstanbul Teknik Üniversitesi’nde profesör olarak hem eğitmen hem de mimar sıfatıyla meslekî çalışmalarını yürüten Holzmeister, Türkiye’de parlamento binasının yanı sıra 14 kamu yapısını tasarladı.