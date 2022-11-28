TBMM Başkanı Şentop Viyana’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere Avusturya’nın başkenti Viyana’ya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyarette bulunmak üzere Avusturya’nın başkenti Viyana’ya geldi. Şentop, Viyana Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Daimi Temsilcisi Levent Eler, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hatun Demirer ve Avusturya Parlamentosu Protokol Müdürü Büyükelçi Eva Russek tarafından karşılandı.

İki gün sürecek Viyana ziyareti çerçevesinde TBMM Başkanı Şentop, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Başbakan Karl Nehammer, Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile görüşecek.

Meclis Başkanı Şentop, Avusturya temasları sırasında Yunus Emre Kültür Merkezini de ziyaret ederek Türk toplum temsilcileriyle bir araya gelecek. Şentop, büyükelçilikte sergilenecek olan “Türkiye Büyük Millet Meclis Binası Clemens Holzmeister’ın Türkiye’nin Kalbindeki Abidevi Eseri” sergisini açacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a ziyaretinde Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir, Rize AK Parti Milletvekili Muhammed Avcı, İstanbul CHP Milletvekili Gökan Zeybek, Mersin MHP Milletvekili Baki Şimşek ve Ankara İYİ Parti Milletvekili Ayhan Altıntaş eşlik ediyor.