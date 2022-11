TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyareti çerçevesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Türkmenistan Milli Konsey Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ve Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyareti çerçevesinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta temaslarda bulundu. Şentop, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türkmenistan Milli Konsey Meclis Başkanı Gülşat Mammedova bir araya geldi. Berdimuhammedov ile gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kalbî selamlarını getirdiğini ifade eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dost ve kardeş Türkmenistan’ı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şentop, 2022 yılında yeni dönem Devlet Başkanı olarak seçilen Berdimuhammedov tebrik ederek yeni dönemin ülkeleri ve bölgeleri için hayırlı olması temennilerini paylaştı.

“Tüm uluslararası platformlarda Türkmenistan’a desteğimizi sürdüreceğiz”

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü kutladıklarına dikkat çeken Şentop, Türkiye olarak Türkmenistan’ı uluslararası arenada tanıyan ilk ülke olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un katkılarıyla son dönemde ikili ilişkilerin büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Şentop, bu ivmenin Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov’un da önderliğiyle, kardeş halkların çıkarlarına hizmet edecek halde yükseltileceğine inancının tam olduğunu söyledi. Türkiye’nin tüm uluslararası platformlarda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkmenistan’a desteğini sürdüreceğini belirtti.

“Türkmenistan gazını Türkiye üzerinden Batı’ya taşımak için birlikte çalışmaya hazırız”

Meclis Başkanı Şentop, iki kardeş ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da gelişmesini arzu ettiklerini belirterek, 2021 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacminin salgın koşullarına rağmen bir önceki yıla göre yüzde 41 artarak 2 milyar doları aştığını, 2022 yılının ilk 9 ayındaki toplam ticaret hacminin ise 1,5 milyar doları aştığını vurguladı. Bu oranların halen iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmadığını belirten Şentop, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aşkabat’ı ziyareti sırasında, Gurbangulu Berdimuhamedov’la belirledikleri 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini en kısa zamanda yakalamak arzusunda olduklarını söyledi. Özellikle son zamanlarda dünyada yaşanan enerji sıkıntısını aşma konusunda iş birliklerini artırabileceklerini ifade eden Şentop, bilhassa Türkmenistan’ın doğalgazının Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden Batı pazarlarına nakline yönelik olarak ilgili tüm kuruluşların birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı. Hazar’daki Dostluk Sahası’yla ilgili ortak çalışmalarda iki kardeş ülke olarak gördükleri Türkmenistan ve Azerbaycan’la iş birliği yapma arzusunu da dile getirdi.

“TBMM Başkanı Şentop, Türkmenistan Milli Konsey Meclis Başkanı Mammedova ile görüştü”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Türkmenistan’daki temasları çerçevesinde Türkmenistan Milli Konseyi Meclis Başkanı Gülşat Mammedova ile heyetler arası bir görüşme gerçekleştirdi. Bağımsızlığından sonra Türkmenistan’ı ilk tanıyan ve ilk büyükelçilik açan ülke olmanın ayrıcalığını her zaman gururla taşıdıklarını ifade eden Şentop, iki ülke arasındaki ilişki ve iş birliğinin, aradan geçen 30 yıl zarfında karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar doğrultusunda her alanda gelişip güçlendiğini görmekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Şentop, özellikle son dönemde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde güçlü bir ivme yakalandığını belirterek bu ivmeyi parlamenter ilişkilere de taşımak arzusunda olduklarını vurguladı. Parlamenter diplomasinin, bölgesel ve küresel krizler için çözüm önerileri geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Şentop, bu yaklaşımla iki ülkenin parlamentoları arasında her seviyede iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine inandıklarını açıkladı. Şentop, bu doğrultuda Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı ile ziyaretleri çerçevesinde imzalanacak İş Birliği Protokolünün iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için güçlü bir zemin sağlayacağını ifade etti.

Türkiye ile Türkmenistan’ı “iki devlet, tek millet” olarak gördüklerini belirten Şentop, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un gayretleriyle, iki ülke arasında yüzyıllara yayılan dostluk ilişkisini daha da geliştiğini ifade eden Mammedova, bu ivmenin parlamentolar arası ilişkilerin güçlenmesiyle daha da hız kazanacağına inandığını vurguladı.

TBMM Başkanı, Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret için bulunduğu Aşkabat’ta Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmede Şentop, Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov’un davetlerine icabetle, dost ve kardeş ülke Türkmenistan’ı ziyaret etmekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Şentop ziyaret esnasında şahsı ve beraberindeki heyete gösterilen misafirperverlikten ve kendilerini evlerinde gibi hissettirdiklerinden ötürü içten teşekkürlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk halkının kalbi selamlarını getirdiğini ifade eden Şentop, Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un katkılarıyla ikili ilişkilerin kazandığı ivmenin, önümüzdeki dönemde de karşılıklı saygı, iş birliği ve kardeş halkların ortak çıkarlarına hizmet anlayışıyla artacağına, aralarındaki “kemik kardeşliği”nin daha da güçleneceğine inandığını söyledi.

Parlamentolar arası ilişkilere de iyi bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Şentop, bugün içinde parlamentolar arasında imzalanan iş birliği protokolünün bu konudaki güçlü iradelerinin bir nişanesi olacağını belirtti. Şentop, Türkmenistan ziyaretleri çerçevesinde gün içinde Millî Konsey Genel Kurulu’na hitap etmiş olmasının da hem parlamentolar hem de halklar arasındaki yakınlığı ortaya koyma noktasında özel bir anlam taşıdığına inandığını dile getirdi.

Türkmenistan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci Üye olmasıyla ülkeleri arasındaki ikili ve bölgesel iş birliğinin yeni bir boyut kazandığını söyleyen Mustafa Şentop, Türkmenistan’ı en kısa zamanda Teşkilat’a tam üye olarak görmeyi arzu ettiklerini ifade etti. Yine Türkmenistan’ın TÜRKPA’ya üye olma kararından duydukları memnuniyeti dile getiren Şentop, Halk Maslahatı Başkanı Sayın Gurbangulu Berdimuhamedov’un Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi’ne katılmasının da konseye büyük güç kattığını ifade etti.

Türkmenistan Milli Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ise görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki kardeşlik ilişkilerinin son dönemde ciddi anlamda geliştiğini vurguladı. Geçen senenin Kasım ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinin ilişkilere büyük bir ivme kazandırdığını vurgulayan Berdimuhamedov, bu toplantıda gelecekte yapılacak ortak çalışmalar ve her iki ülke açısından önem teşkil eden bölgesel ve küresel konular hakkında önemli değerlendirmelerde bulunulduğuna dikkat çekti. Yine geçtiğimiz hafta Semerkand’da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi toplantısında da bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çok verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Berdimuhamedov konuşmasında, Türkiye ve Türkmenistan’ın BM nezdinde yaptıkları girişimleri sistematik olarak karşılıklı desteklediklerini, Türkmenistan’ın BM Genel Kurulu’na sunduğu 17 karar tasarısına Türkiye’nin ortak sunucu olmasına müteşekkir olduklarını ifade etti.

Türkmenistan’ın, 2025 yılının BM tarafından “Barış ve Güven” yılı ilan edilmesine yönelik önerisine Türkiye gibi dost ülkeler tarafından destek verilmesini arzu ettiklerini vurgulayan Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın Türkiye’nin uluslararası bölgesel rolünü “barış, güvenlik ve sürdürülebilir kalkınma” hedeflerini daima desteklediklerini belirtti.

Türkmenistan-Azerbaycan-Türkiye arasındaki üçlü ilişkilere de büyük önemli verdiklerini ifade eden Berdimuhamedov, üçlü devlet başkanları zirvesinin Türkmenistan’da düzenlemesine hazır olduklarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Zirve vesilesiyle Türkmenistan’a davet ettiklerini bir kez daha ilan ettiklerini söyledi. Berdimuhamedov, Sayın TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetine ziyaretlerinden ötürü tekrar teşekkür ederek, Türk halkına barış, esenlik, ilişkilerde daha da ileri gitme ve kalkınma yönündeki içten temennilerini iletmelerini istedi.