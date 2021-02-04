TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye’de FETÖ terör örgütü büyük ölçüde tasfiye edilmiştir”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile düzenlediği basın toplantısında “Türkiye’de bu FETÖ terör örgütü büyük ölçüde tasfiye edilmiştir” dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Arnavutluk’un başkenti Tiran’daki temasları kapsamında Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile önce baş başa ardından heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Şentop, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, basın mensuplarını ve diğer katılımcıları Arnavutça selamlayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının selamlarını iletti. Arnavutluk Meclis Başkanı Ruçi’nin davetine icabet ederek heyetiyle dost ve kardeş Arnavutluk’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, iki ülkenin köklü bir tarihi ve zengin ortak kültürü paylaştıklarını söyledi.

Şentop, iki ülkenin Otranto seferini düzenleyen Gedik Ahmet Paşa, Sultan Ahmet Camisi’nin mimarı Elbasanlı Sedefkar Mehmet Ağa, İstanbul Üniversitesinin kurucusu ve rektörü Hoca Tahsin, İstiklal Marşı’nı da yazan milli şair Mehmet Akif Ersoy, ilk Türkçe ansiklopedi ve sözlük çalışması yapan Sami Frasheri (Şemsettin Sami) gibi birçok müşterek şahsiyetlerinin bulunduğuna işaret etti.

İkili ilişkilerin tarihi dostluk ve doğal müttefiklik ilişkilerine yakışır bir şekilde ve mükemmel seviyede seyrettiğini kaydeden Şentop, baş başa ve heyetler arası görüşmelerde son derece faydalı hususları ele aldıklarını, ikili ilişkileri ve parlamentolar arasındaki iş birliğini tüm boyutlarıyla masaya yatırdıklarını aktardı.

“Stratejik ortaklığımızın resmileştirilmesi her alandaki iş birliğimizi çok daha iyi seviyelere taşıyacaktır”

Başbakan Edi Rama ile de görüşeceğini söyleyen Şentop, Başbakan Rama’nın 6-7 Ocak’ta Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında ikili ilişkilerin "stratejik ortaklık" seviyesine çıkartıldığını hatırlattı. Şentop, "Stratejik ortaklığımızın resmileştirilmesi her alandaki iş birliğimizi çok daha iyi seviyelere taşıyacaktır. Başbakan Rama’nın ziyareti sırasında Fier’de bir bölge hastanesi inşası söz konusunda da mutabakat sağlanmıştı. İnşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini bugün burada memnuniyetle ifade etmek isterim" dedi.

“Uluslararası nitelikteki bu örgütün tek hedefi Türkiye değildir”

Mevkidaşı Ruçi ve heyetine Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da bir askeri darbe teşebbüsü gerçekleştiren FETÖ’nün faaliyetlerinden de söz ettiğini kaydeden Şentop, şunları söyledi:

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) birçok Balkan ülkesinde olduğu gibi Arnavutluk’ta da bazı mevcudiyetlere sahip. Bu FETÖ terör örgütü Türkiye Büyük Millet Meclisimizi toplantı halindeyken uçaklarla bombalamaktan çekinmeyen, kaçınmayan bir örgüttür. Türkiye’de bu FETÖ terör örgütü büyük ölçüde tasfiye edilmiştir. Ancak uluslararası nitelikteki bu örgütün tek hedefi Türkiye değildir. Bu Fetullahçı Terör Örgütü gizli emellerini, amaçlarını eğitim faaliyeti gibi, sağlık hizmeti gibi bazı dernekler gibi, medya çalışmaları gibi masum maskelerin arkasına gizleyerek yürütmektedir. Faaliyet gösterdiği bütün ülkeler bakımından da bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır. FETÖ örgütünün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine asla izin vermeyeceğimizi belirtmek isterim"

"Avlonya’da Başkonsolosluğumuzun açılması için gerekli izinler tamamlandı"

Ekonomik ve ticari ilişkilerin iki ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir boyutunu teşkil ettiğini kaydeden Şentop, sözlerini şöyle tamamladı:

"Halihazırda toplam ticaret hacmimiz yarım milyar dolar civarındadır. Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi Arnavutluk’ta müteahhitlik hizmetleriyle birlikte yaklaşık 3,5 milyar doların üzerinde yatırımımız bulunmaktadır. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine ulaştırmakta kararlıyız. Buna ilaveten Arnavutluk’taki yatırımlarımızı, bilhassa turizm ile ilgili yatırımlarımızın artması konusunda da arzu ve niyetimizin olduğunu ifade etmek isterim. Avlonya’da Başkonsolosluğumuzun açılması için gerekli izinler tamamlandı. İnşallah en kısa sürede faaliyete geçecektir. Böylece Arnavutluk’un güneyinde turizmin gelişmesine katkıda bulunacak önemli bir nokta tesis edilmiş olacaktır."

Ruçi: “Dost kara günde belli olur”

Arnavutluk Meclis Başkanı, Gramoz Ruçi, pandemi döneminde Türkiye’nin Arnavutluk’a verdiği yardımlar için teşekkür ederek, “Sağlık altyapısında yapılan yardımlar ve Fier’de 3 ayda yapılacak hastanenin inşaatı Türk devletinin bize verdiği yardımlardan somut göstergelerdir. Her iki millette de bir atasözü var: Dost kara günde belli olur. Bizim bu işbirliğimiz bu millet hafızasını da en güzel şekilde ispatlıyor. Başkan Şentop’a Arnavutluk’un Türkiye ile olan stratejik ortaklığı ve çok iyi düzeydeki ilişkileri takdirle karşıladığını bildirdim. Bölgede ve daha geniş alanda komşuluk, egemenlik, barış ve ilerlemeye hizmet yolunda devam” dedi.

Arnavutluk’ta meydana gelen depremde Türkiye’nin desteğini hatırlatan Ruçi, “Bir yandan deprem sonrasında yapılmakta olan 500 konut için teşekkür ediyorum. Türkiye’de de bir deprem meydana geldiği halde bir an bile verdiği sözden geri adım atmadı. Aynı şekilde pandemi nedeniyle ayağa kalkmasında da yardımlardan da kaçınmadı. Sağlık sektöründe yılda 100 hastanın tedavisini üstlenerek yaptığı yardım veya hastanenin inşaatı Türk devleti ve milletinin bize verdiği desteği gösteriyor. Bana göre kimse milletler arasındaki dostluk ve sevgiden zarar görmez, tam tersi herkes kazanır” açıklamasını yaptı.

“Kosova ve Sırbistan ilişkilerini normalleşmesine dair Beyaz Saray’da imzalanan anlaşmayı değerlendirdik”

Şentop ile Rama’nın Ocak ayında gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdiklerini dile getiren Arnavutluk Meclis Başkanı, “Ortak siyasi bildirinin imzalanmasını takdirle karşıladık. Bu bildiriyle birlikte ikili ilişkilerimiz stratejik düzeye yükseliyor. Bilindiği gibi Türkiye ve Arnavutluk NATO’da kabul ve takdir gören iki üye ülke ve ortak ulusal hedefimiz olan AB’ye üyelik hedefine ulaşmak için birlikte çalışıyoruz. Avrupa entegrasyonu bizim pusulamız ve hedefimiz. Çok sayıda Türk şirketi yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde yatırım yaptılar. Biz bu şirketlere destek vererek Arnavutluk’ta daha fazla yatırımların yapılması konusunda anlaştık. Aynı şekilde bir kaç ay önce Kosova ve Sırbistan arasındaki ekonomik konuların normalleşmesine dair Beyaz Saray’da imzalanan anlaşmayı değerlendirdik. Kosova ve Sırbistan’ın ileriye doğru yürüyebilmesi için esas olan kapsamlı bir çözümdür. Bu da her iki ülkenin istikrarını ve toprak bütünlüğünü muhafaza etmesine yarayacak. Türk Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın yaptığı bu ziyaret tam da Başbakan Rama’nın Türkiye’de ziyaret gerçekleşmesinden sonra düzenlendi. Bu bir kez daha iki milletimizin arasındaki çok iyi ilişkilerini de onaylıyor” açıklamasını yaptı.