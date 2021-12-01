TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye’de yapmayı arzu ediyoruz”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları Toplantısını Türkiye’de yaparak üçlü mekanizmayı parlamentolar düzeyinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Polonya’daki temasları kapsamında Polonya Meclis Başkanı Elzbieta Witek ile bir araya gelerek, görüşmenin ardından mevkidaşı ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Şentop, Polonya’yı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek başladığı konuşmasında, “Gerçekleştirme olduğumuz bu ziyaret, Parlamento Başkanları düzeyinde 5 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ziyaret olması sebebiyle bizim için çok kıymetlidir. İkili ve çok taraflı parlementer diplomatik ilişkilerimizi gayretiyle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Türkiye-Polonya arasındaki dostluk ilişkilerinin derin temelleri var” ifadelerini kullandı.

“600 yılı aşkın bir süredir iki ülke arasında siyasi ilişkiler, dostluk temelli ilişkiler devam ediyor” diyen Şentop, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Bu süre içerisinde pek çok ülke tarih sahnesine çıkmamıştı. Bu kadar derin, köklü ilişkileri olan köklü iki ülke dünyada belki de benzer şekilde yoktur. Öte yandan yakın zamanda da ilişkilerimizi geliştiren, güçlendiler çok önemli adımlar atıldı. Bunlardan birincisi, 2009 yılında ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Duda’nın Türkiye ziyareti ile beraber birçok alanda çok kapsamlı, çok önemli anlaşmalar imzalandı, adımlar atıldı. Biz, bugün bu ziyaretimizle iki ülke arasındaki tarihi temelleri güçlü olan, hükümet düzeyinde mükemmel düzeyde yürüyen ilişkilere parlamenterler boyutu itibariyle bir destek ortaya koyabilmek yönünde adımlar atmak için bir araya geldik.”

“Türkiye her zaman Polonya ile birlikte müttefik”

Pek çok konunun ele alındığını sözlerine ekleyen TBMM Başkanı Şentop, “Türkiye her zaman Polonya ile birlikte müttefik ve dost ülke. Ortak paylaştığımız değerler ve güçlü müttefiklik anlayışı ile ilişkilerimizi geliştirmeyi arzu ediyoruz. 10 yıldır Dışişleri Bakanları düzeyinde devam eden bir mekanizma var Türkiye-Polonya-Romanya arasında. Bu üçlü mekanizmanın Devlet Başkanları düzeyine taşınması konusunda bir mutabakat sağlanmıştır. 2022 yılı içerisinde bu konuda bir toplantı gerçekleşecek. Biz de Parlamento Başkanları boyutunu da ekleyecek bu mekanizmayı güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Türkiye’de gerçekleştirme teklifimi ilettim. Bu toplantıyı, Türkiye-Polonya-Romanya Meclis Başkanları toplantısını Türkiye’de yaparak, üçlü mekanizmayı parlamentolar düzeyinde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Ekonomi, savunma sanayi, turizm başta olmak üzere iş birliği hususunda mutabakatlar sağlandı. İleri seviyelere taşımayı düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.