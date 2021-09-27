TBMM Başkanı Şentop, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan’da ziyaretlerine devam ediyor. Şnetop, yarın düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu’na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’dan Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile beraber Türkistan şehrine geçti. Aynı uçakta seyahat eden Şentop ve Nigmatulin’i havalimanında Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkan Yardımcısı Pavel Kazantsev, Kazakistan Parlamentosu Maliye Bütçe Komisyonu Başkanı Marat Kusainov, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhiddin Şimşek, Türkistan Valisi Umiruzak Şukayev ve Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı karşıladı. Şentop ve Nigmatulin, Timur tarafından 1386’da yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret ederek, Etno köyde incelemelerde bulundu.