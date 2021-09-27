banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
WhatsApp para iadesi yapmaya başlıyor
İstanbul'a 4 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 4 gün sürecek yağış geliyor
Market zincirinin fiyat oyunu böyle ifşa edildi!
Market zincirinin fiyat oyunu böyle ifşa edildi!
TOGG’dan heyecanlandırıcı paylaşım
TOGG’dan heyecanlandırıcı paylaşım

TBMM Başkanı Şentop, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesini ziyaret etti.

Politika 27.09.2021, 19:14
TBMM Başkanı Şentop, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10. Genel Kurulu’na katılmak üzere geldiği Kazakistan’ın Türkistan şehrinde Hoca Ahmet Yesevi’nin türbesini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan’da ziyaretlerine devam ediyor. Şnetop, yarın düzenlenecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu’na katılmak üzere Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’dan Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile beraber Türkistan şehrine geçti. Aynı uçakta seyahat eden Şentop ve Nigmatulin’i havalimanında Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkan Yardımcısı Pavel Kazantsev, Kazakistan Parlamentosu Maliye Bütçe Komisyonu Başkanı Marat Kusainov, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Muhiddin Şimşek, Türkistan Valisi Umiruzak Şukayev ve Almatı Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı karşıladı. Şentop ve Nigmatulin, Timur tarafından 1386’da yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret ederek, Etno köyde incelemelerde bulundu.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Altay 7 15
3. Beşiktaş 7 14
4. Trabzonspor 6 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Malatyaspor 7 6
17. Kasımpaşa 6 5
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Kocaelispor 6 10
8. Manisa FK 7 9
9. Menemenspor 7 8
10. Gençlerbirliği 7 8
11. Boluspor 6 7
12. İstanbulspor 6 7
13. Samsunspor 5 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 6 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 5 12
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 5 5
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Espanyol 7 6
14. Cádiz 7 6
15. Elche 7 6
16. Celta de Vigo 6 4
17. Levante 7 4
18. Granada 6 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0