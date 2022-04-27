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- TBMM Başkanı Şentop, Travnik’te iftar yemeğine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Bosna Hersek’in Travnik kentinde iftar yemeğine katıldı.
Politika 27.04.2022, 00:30
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Bosna Hersek’in Travnik kentinde iftar yemeğine katıldı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’da Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ni ve Maarif Vakfı’nı ziyareti sonrası Travnik kentinde iftar yemeğine katıldı.