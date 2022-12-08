TBMM Başkanı Şentop: "Terörle mücadeleyi taviz vermeden sürdürmek zorundayız"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) Dönem Başkanlığının Türkiye’ye devredildiği 60’ıncı Genel Kurul Toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörle mücadeleyi taviz vermeden sürdürmek zorundayız" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) Dönem Başkanlığının Türkiye’ye devredildiği 60’ıncı Genel Kurul Toplantısına katıldı. Şentop toplantıda yaptığı konuşmada, ülkelerin tek başına veya ikili olarak üstesinden gelemeyeceği meselelerin, çok taraflılığa dayalı uluslararası ve bölgesel iş birliğini de zaruri hale getirdiğini kaydeden söyleyerek, "Her şeyden evvel bir barış projesi olarak hayata geçirdiğimiz bu Örgüt, geçen 30 yıla rağmen bölgesel barışa katkı sağlamakta ciddi bir mesafe alamadı. Küresel boyuttaki terörizm, aşırıcılık, göç, ekonomik çalkantılar gibi meseleler bütün ülkeleri ilgilendiren hususlar. Artık çok daha net bir şekilde görüyoruz ki, bugün dünya çok daha zor bir dönemden geçiyor ve bu zor dönem hem küresel hem de bölgesel düzeyde önemli bir dönüşüm gereksinimini beraberinde getiriyor. Etrafımızdaki gelişmeleri kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirmek, rasyonel ve kalıcı çözümler üretmek elzemdir. Kısacası kritik bir dönemdeyiz. Böyle dönemlerde zamanında alınan veya alınmayan bir karar veyahut tereddütle yaşanan gecikmeler halklarımızın, devletlerimizin ve hatta dünyamızın geleceği üzerinde önemli kırılmalara neden olabilir. Onun için güçlü bir iradeye, kararlı bir duruşa ve net bir ifade tarzına büyük ihtiyaç duyulan bir zaman dilimindeyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, dış politikasını barışçıl, insani ve girişimci bir temel üzerine inşa ettiğini vurgulayan Şentop,

“Her meselede hak ve haklının yanında duruyoruz, doğruya doğru yanlışa yanlış diyor sözümüzü net söylüyoruz. Müzakereden, barıştan ve istikrardan yana tavrımızı koyuyoruz. Çatışma ve istikrarsızlıklarla çevrili bir coğrafyada, Suriye’deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve insani dış politika anlayışıyla çevremizde bir barış ve refah kuşağı da oluşturmaya çalışıyoruz. Rusya ve Ukrayna arasında köprülerin yıkıldığı, çatışmaların yaşandığı zaman diliminde dahi müzakerelerin devamından yana bir tavır sergiledik. Bu nedenle Türkiye’nin, sorunun barış yoluyla çözümü için savaşın başından itibaren gösterdiği gayret, tüm dünya tarafından da olduğu gibi taraflarca da saygı ve takdirle karşılanmaktadır" şeklinde konuştu.

Meclis Başkanı Şentop Türkiye’nin, söz konusu uluslararası süreçleri yürütürken uluslararası hukuka aykırı atılan her adımı da reddettiğini belirterek, “Bu bağlamda Rusya tarafından Kırım başta olmak üzere ilhak edilen toprakları tanımadığımızı her platformda dile getirdik. Bu ilkeli duruşumuzu sadece Ukrayna için değil, Moldova ve Gürcistan başta olmak üzere tüm ülkeler için sürdürüyoruz. Bu anlayışla, savaşın Ukrayna’nın toprak bütünlüğü temelinde kalıcı ve adil bir barışla daha fazla can kaybı yaşanmadan bir an önce sonlanmasını arzu ediyoruz. Dokuz ayı aşkın süredir devam eden bu savaşın kazananının olmayacağını, bilakis kaybedenin halklar olacağını artık herkesin çok açık bir şekilde görmesi gerekiyor. Savaşlar sahada ve süngüyle yapılır ama masada ve kalemle sonlandırılır. Artık masaya dönmenin, kalemi ele almanın vakti gelmiştir” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, bölgede istikrarı tehdit eden terörle mücadele ve göç konusuna da değindiği konuşmasında, “Terörle mücadeleyi taviz vermeden sürdürmek zorundayız. PKK/PYD/YPG, DEAŞ, FETÖ başta olmak üzere aynı anda mücadele ettiğimiz hain terör örgütleri, isimleri farklı olsa da kan dökme ve vahşette buluşmaktadırlar. İsimlerine alfabeden yeni harfler beğenmeleri; eli kanlı birer terör örgütleri oldukları gerçeğini örtmemektedir. Tüm ülkelerin, insanlığın bir gereği olarak elini taşın altına koyması gerektiğini her zaman dile getirdik. Çağrılarımız çoğu zaman duymazdan gelindi. Şimdi ise Ukrayna’da yaşananlar ile bölge ülkeleri bu sorunla yüzleşmek zorunda kaldı. Biz yine çağrımızı yineliyoruz. İnsana sadece insan olduğu için değer verilmelidir” dedi.

Şentop son olarak, KEİPA’nın uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmak ve örgütü daha verimli ve üretken hale getirmenin yollarının aranması gerektiğini söyledi. KEİPA’nın 30’uncu kuruluş yıldönümünün Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yıldönümüne de tekabül etmesi nedeniyle Türkiye için ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydederken, bu kapsamda KEİPA Meclis Başkanları Zirvesi ile KEİPA Genel Kurulunu önümüzdeki yıl Mayıs ayının başlarında birlikte yapmayı planladıklarını belirterek, üye ülkelerin Meclis Başkanlarına davetini ifade etti.