TBMM Başkanı Şentop: “TBMM’ye hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “TBMM’ye hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Eğer parlamentoya saygı göstermiyorsanız neden siyaset yapıyorsunuz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Uluslararası Yaşlı Refahı Çalıştayı’na katıldı. Çalıştaydan sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Gazi Meclis’ polemiğiyle ilgili basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Şentop, “Kim yaparsa yapsın büyük bir saygısızlık” ifadelerine yer verdi.

“TBMM’ye hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz”

“Meclisimizin ‘Gazi Meclis’ unvanı sadece Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bir unvandır. Dünyada hiçbir parlamentoya nasip olmayan bir unvandır. Zira önce Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadeleyi yöneten bir meclistir. Daha sonra devletimizi kuran bir meclistir. Esasen birçok ülkede devlet kurumları ile mevcut parlamentolar sonradan oluşturulmuştur. Biz de ise meclisimiz devleti bütün kurumları ile yeniden inşa eden bir meclistir. Meclisimizin bu gazilik unvanını tesadüfen veya tarihin sadece belli bir döneminde elde etmiş olmadığını 15 Temmuz gecesi burada bulunan arkadaşlarımız kahramanca göstermiştir. Bu açıdan meclisimizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Kim yaparsa yapsın. Ayrıca TBMM’ye hürmeti olmayanların millete herhangi bir vaadi de olamaz. Eğer parlamentoya saygı göstermiyorsanız neden siyaset yapıyorsunuz? Milletvekillerinin bence içtüzükten, anayasadan kaynaklanan toplumsal birçok sorumluluğu vardır ama birinci mesele TBMM’ye hürmet etmek, saygı göstermektir” diye konuştu.

"İlkokulda öğrencilerin ortak bir koro faaliyeti gibi faaliyetler, kürsüdeki hatipleri konuşturmamaya çalışmak yanlış işlerdir”

TBMM’de gerçekleştirilen bütçe görüşmelerindeki gerginlikle ve tartışmalar hakkında da konuşan Şentop, “Parlamentolar konuşma mekanlarıdır. Herkes her şeyi konuşabilir. Hakaret fikir hürriyeti değildir. Gürültü yapmak bir fikir açıklamak değildir. Parlamentonun çalışmalarını, konuşanları saygı ile takip etmek lazım. Farklı görüşü olanlarında sözlerini söyleyebilecekleri imkanları içtüzüğümüzde de vardır. Oturumu yöneten başkan olarak ben gerek başkanvekilleri her zaman buna saygı gösteriyorlar. Dolayısıyla fikre fikirle cevap verilir. Gürültü yaprak, sıralara vurarak, slogan atarak, koro halinde bir parlamentoda değil de sanki bir ilkokulda öğrencilerin ortak bir koro faaliyeti gibi faaliyetler, kürsüdeki hatipleri konuşturmamaya çalışmak yanlış işlerdir” dedi.