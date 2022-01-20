banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Faiz Sonrası Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?
Faiz Sonrası Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?
Kiralık konut talebi düşüyor!
Kiralık konut talebi düşüyor!
Fiskobirlik fındık ihracatında 21. sırada
Fiskobirlik fındık ihracatında 21. sırada
Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak
Sağlık Bakanı Koca açıkladı, dünyada ilk olacak

TBMM Başkanı Şentop'tan Terör Açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Abu Dabi’de gerçekleştirdiği değerlendirmede, “Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil. Öyle bir yol tercih edenlerle ilgili de Anayasamızda, iç tüzüğümüzde gerekli hükümler var” dedi.

Politika 20.01.2022, 14:54 20.01.2022, 15:04
TBMM Başkanı Şentop'tan Terör Açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Abu Dabi’de gerçekleştirdiği değerlendirmede, “Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil. Öyle bir yol tercih edenlerle ilgili de Anayasamızda, iç tüzüğümüzde gerekli hükümler var” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar temaslarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’ne geçti. Akşam saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’ye gelen TBMM Başkanı Şentop, bugünkü temasları kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Ulusal Konsey Başkanı Saqr Ghobash ile Federal Ulusal Konseyi binasında bir araya geldi. Parlamento heyetinin de katıldığı görüşmede, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması konusunda temenniler dile getirildi. TBMM Başkanı Şentop, Türkiye ile BAE’nin, geçmişe dayanan bir ilişkisinin olduğuna işaret ederek, "Bugün yeni ve dinamik bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ekonomik ve ticari olarak da ciddi ilişkilerimiz mevcut" dedi. Şentop, iki ülke arasında her alandaki ilişkilerin ileri düzeye taşınması gerektiğini vurguladı.

BAE Federal Ulusal Konsey Başkanı Ghobash ise Türkiye ile mevcut ilişkilerin çok daha ileri düzeye taşınmasını umduğunu belirtti.

“Katar’da seçimle oluşmuş parlamento ilkti ve o parlamentonun ilk ziyaretçisi olduk”

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Saqr Ghobash ile görüşmesi sonrası ziyarete ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu. Katar temaslarının önemine değinerek, “Katar’da seçimle oluşmuş parlamento ilkti ve o parlamentonun ilk ziyaretçisi olduk. Önemli görüşmeler gerçekleşirdik. Dün gece itibariyle de Abu Dabi’ye geldik” dedi. Abu Dabi Meclis Başkanı, İçişleri Başkanı ve Başbakan Yardımcısı ile ikili görülmeler gerçekleştirdiğini kaydeden TBMM Başkanı Şentop, “Tükriye ile BAE arasında uzun zamandır ekonomik, ticari, bakımından özellikle halkları arasında ilişkileri bakımından ıkıntı yok. yeni bir süreç başladı. Türkiye ile BAE arasında birçok anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanımız da Şubat ayı ortalarında orayı ziyaret edecek planlanan o” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanlığı ziyareti ile beraber daha çok daha önemli adımlar atılacak”

Mevcut ilişkileri daha iyi bir seviyeye taşımanın mümkün olduğunu kaydeden Şentop, her iki tarafta da bu iradenin olduğunu bildirerek, “BAE yöneticileri de Türkiye ilişkileri çok hızlı bir şekilde şu anda geliştirme çok güçlü bir iradeye sahip. Bu bakımdan bilhassa ticari ilişkiler bağlamında, bunun dışında birçok alanda daha birlikte hareket etmek ve bölgede barışa katkı sunacak işbirliği içerisinde ortak çalışmalar yapmak mümkün. Cumhurbaşkanlığı ziyareti ile beraber daha çok daha önemli adımlar atılacak” ifadelerini kullandı.

HDP’li Semra Güzel için Karma Komisyon bugün toplanmasına ilişkin soruyu yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, “TBMM’de bin 500 civarında dosya var. Bunlar arasında iç yüzük çerçevesinde hareket etme yetkisi Karma Komisyon’a ait. Meclis Başkanlığı gelen dosyaları Karma Komisyona sevk ediyor, Karma Komisyonu kendine göre gündem dahilinde görüşebiliyor. Bununla süreçle ilgili de iç tüzüğe göre komisyon kurulması bir mecburiyet. Dokunulmazlık dosyalarının kaldırılması ile ilgili bir hazırlık çalışması olur, bu komisyon çalışması üzerine tekrar Karma Komisyon yeniden bir görüşme yapar. Kendi süreç kendi takvimi üzerine ilerliyor. Bunun dışındaki hususlarla Karma Komisyonunun yetkili ile ilgili ben bir şey söylemeyi uygun görmüyorum” açıklamasını yaptı.

“Siyasetle terör arasına bir mesafe konulması gerekiyor”

Terör dosyalarının ayrılabileceğine ilişkin açıklamalara değinen Şentop açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ve milletimizi rahatsız eden bazı olaylar, suçlar, ithamlar söz konusu. Bunlarla ilgili olarak mutlaka TBMM’nin Karma Komisyonu’nun da harekete geçmesi gerekir. Buna dair iç tüzüğümüzde de buna imkan veren ölçüler, kriterler var. Terörün bir yöntem olmadığını, siyasetle terör arasına bir mesafe konulması gerektiğini aşılmaz bir mesafe konulması gerektiğini söylüyorum. Bu çok önemlidir. Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil. Öyle bir yol tercih edenlerle ilgili de Anayasamızda, iç tüzüğümüzde gerekli hükümler var. Dokunulmazlık bir kurumdur, yasama faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından önemli ama o dokunulmazlığın kaldırılması gibi de bir müessese de var. Bu konuda gerekli değerlendirmeleri yapmak Türkiye Büyük millet Meclisi’nin temsil ettiği tarihi kimliği aykırı olan bir takım durumlar, tavırlar karşısında da TBMM’nin tavrını belirlemesi lazım. Buna karar verecek olan Karma Komisyonu’dur”

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11