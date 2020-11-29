TBMM Başkanı Şentop: “Siyonizmin asıl meselesi Nil’den Fırat’a kadar büyük İsrail’i gerçekleştirmektir”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamenter Arası Kudüs Platformu’nun yeni merkezinin açılışında, “Kudüs İsrail için önemli merkezdir ama nihai hedef değildir. İsrail’in daha doğrusu siyonizmin asıl meselesi Nil’den Fırat’a kadar büyük İsrail’i gerçekleştirmektir” dedi.

Parlamenter Arası Kudüs Platformu’na ait yeni binanın açılışı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla gerçekleşti. Açılış törenine Şentop’un yanı sıra eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve pandemi önlemleri çerçevesinde az sayıda davetli katıldı. Burada bir konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “29 Kasım, Birleşmiş Milletler tarafından da Filistin halkıyla dayanışma günü olarak ilan edilen bir gün. Bugün de Parlamenter Arası Kudüs Platformu’na ait yeni binanın açılışını yapıyoruz. İnşallah bu merkez Filistin ve Kudüs davasında önemli toplantıların yapıldığı bir mekan olacak. Kudüs meselesi, davası Filistinlilerin bir davasından, meselesinden ibaret değildir. Arapların da meselesinden ibaret değildir. Aslında İslam dünyasının meselesinden de ibaret değildir. Hukuka inanan bütün insanların davasıdır. Bunu uluslararası bir platformla bu dava için mücadele gütmek çok önemli. Parlamenter Arası Kudüs Platformu 73 ülkeden bin 500’den fazla parlamenterin bulunduğu, dünyanın her tarafından parlamenterlerin birlikte mücadele ettiği bir platform” dedi.

“Kudüs İsrail için önemli ama nihai hedef değildir, nihai hedef büyük İsrail’i gerçekleştirmektir”

Kudüs’ün İsrail tarafından nihai hedef olmadığını vurgulayan Şentop, “Önemli merkezdir ama nihai hedef değildir. İsrail’in daha doğrusu siyonizmin asıl meselesi Nil’den Fırat’a kadar büyük İsrail’i gerçekleştirmektir. Bu sadece buradaki ülkeleri ilgilendiren bir konu değil, Ortadoğu’nun bütününü, Ortadoğu’yla beraber dünya barışını da tehdit eden bir meseledir. İsrail’in bu hedeflerine bakmadan meseleye bakarsak önümüzdeki dünya için büyük riski görmezden geliriz. Bu zalim içtihatın durdurulması gerekir. Esasen Kudüs meselesi, Filistin meselesi 20’inci yüzyılın en önemli meselesi, kilit meseledir. Şüphesiz Kudüs bizim için çok önemli meseledir, davadır ama aynı zamanda Kudüs 20’inci yüzyılın zalim düzeninin anahtar kelimesidir. Bu düzenin değişmesi için yürüttüğümüz çalışmanın da bir ölçüsüdür” diye konuştu.

“İslam dünyası ve mazlum milletler bakımından 20’inci yüzyılın mevsimi bitmiştir”

“Gerek İslam dünyası bakımından, gerekse mazlum milletler bakımından 20’inci yüzyılın mevsimi bitmiştir” diyen Şentop, “21’inci yüzyılda başta Müslümanlar olmak üzere mazlum milletlerin güçleneceği, haklarını alacağı bir mevsimin içerisindeyiz. Başta Kudüs olmak üzere bizim mücadelesini yürüttüğümüz büyük davaların sonuç vereceği başta İslam dünyası olmak üzere mazlum ülkelerin güçleneceği karar düzeni olacağını göreceğiz inşallah. Cumhurbaşkanımız ilk defa Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ‘Dünya 5’ten büyüktür’ sözünü söylediği zaman çoğu insan bunun hayal olduğunu, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir ideal olduğunu düşündü. İlk defa bir devlet başkanı bu düzen değişmelidir dedi. Her yıl bunu dile getirdi. BM birkaç yıl önce yeninden yapılanma çalışması başlattı. Arzu edilen bir değişme değil elbette fakat Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği uluslararası hukuki ve siyasi düzen değişmelidir sözü, BM’nin kendisi dahil olmak üzere tüm dünyada kabul gören önemli bir mesele haline geldi. İkinci bir mesele de dünyadaki ekonomik düzendir. Bu konu ile ilgili olarak ABD’de parayla, hisse senetleriyle alakalı olarak stratejik bazı toplantıların Pentagon tarafından yapıldığını, bazı savaş oyunlarının gerçekleştirildiğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği ülkelerin aralarındaki ticareti kendi paralarıyla veya altına endeksli bir şekilde yapmaları konusundaki tez, uluslararası ekonomik düzenle ilgili en önemli meseledir. O da hayal gibiydi ama sonra başta Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı olmak üzere dünyada birçok ülkenin yaklaşımı Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği, ortaya koyduğu tezin önemli hale geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla Kudüs meselesi, Filistinlerin meselesi İslam meselesi değildir. Dünyadaki dönüşümün kilit meselesidir. İstanbul, o büyük değişimin merkezi bir şehir olacak” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamaların ardından kurdele kesimi ile merkezin açılışı gerçekleştirildi.