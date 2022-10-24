TBMM Başkanı Şentop, Sisak Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi’ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan ziyareti kapsamında Sisak’ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan’da temaslarına devam ediyor. Şentop, Sisak’ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi’ni ziyaret etti. Merkez’in önünde, ellerinde Türk bayraklarıyla çocuklar tarafından karşılanan Şentop, Merkez’i gezerek Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Aziz Efendi Hasanoviç’ten bilgi aldı. Sisak Belediye Başkanı Kristina İkic Banicek de eşlik ettiği ziyarette Şentop, kendisi ve heyetine gösterilen sıcak ilgi için teşekkür etti.