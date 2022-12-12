TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un daveti üzerine Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ve beraberindeki parlamento heyeti, Türkiye’ye resmi ziyarette bulundu. Volodin ve beraberindeki heyeti TBMM Resmi Konutu’nda karşılayan Meclis Başkan Şentop, Rusya heyeti onuruna akşam yemeği verdi.