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TBMM Başkanı Şentop, Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatını inceledi
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, MARMARA ÜNİVERSİTESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN KÜLLİYESİ İNŞAATININ ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ.
Politika 09.10.2020, 19:55
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatının çalışmalarını yerinde inceledi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Recep Tayyip Erdoğan külliyesinde incelemelerde bulundu. Şentop’u Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Orman Genel Müdürü Yusuf Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Fahrettin Ulu, yüklenici firma sahibi Özgür Peker karşıladı. Şentop ziyaret sırasında külliye ve inşaatın mevcut durumu hakkında bilgi aldı.
TBMM Başkanı Şentop, ziyaret sırasında ayrıca daha önce çıkan bir yangında tahrip olan ormanlık alana oğulları Selahattin ve Ömer Şentop ile birlikte kendi, eşi Sabriye Şentop ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli adına fidan dikti.
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