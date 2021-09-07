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TBMM Başkanı Şentop: "Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi 21’inci asrın bir başka salgını”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı’nda, "Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi 21’inci asrın bir başka salgını” dedi.

Politika 07.09.2021, 19:57
TBMM Başkanı Şentop: "Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi 21’inci asrın bir başka salgını”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı’nda, "Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi 21’inci asrın bir başka salgını” dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya’nın başkenti Viyana’da Parlamentolar Arası Birlik tarafından düzenlenen 5. Dünya Parlamento Başkanları Konferansı’na katıldı. Cenevre merkezli, 179 parlamentonun üyesi olduğu PAB’ın düzenlediği ve yüzden fazla ülkenin parlamento başkanlarının bir araya geldiği konferansta Şentop’a, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, PAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan ile TBMM Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak eşlik etti.


Şentop, konferansta "Çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda yanlış bilgilendirme ve nefret söylemiyle mücadele, daha güçlü yasal düzenlemeler gerektirmektedir" başlıklı önergesi üzerine konuşarak, parlamento başkanlarına dezenformasyon ve nefret söylemine karşı hukuki düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Şentop, "Popülist siyasetçiler ve medya tarafından normalleştirilmeye çalışılan dezenformasyon ve nefret söylemi tıpkı Covid-19 gibi ’21’inci asrın bir başka salgını’ olarak tanımlanabilir. Bu noktada demokratik devletlerimizin ve parlamentolarımızın salgını ortadan kaldıracak aşıyı geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun tek çözüm yolu, söz konusu zehirli söyleme karşı hukuk çerçevesinde mücadele etmek için en isabetli kanunları yapmaktır" dedi.


Şentop, "Günümüzde bazı sosyal medya platformları yalan haber, iftira, terör propagandası, darbe çağrısı, itibar suikastı, hedef gösterme, nefret söylemi ve ırkçılığın beşiği olmuş vaziyette. Bu bağlamda karşı karşıya bulunduğumuz en büyük tehditlerden biri dijital faşizm" ifadelerini kullandı.


Şentop ayrıca, "Uluslararası çok uluslu şirketler, ulusal kanunları ve hukuk düzeni geliştirme arzusunda. Burada parlamentoların birlikte hareket etmesi gerektiği kanaatindeyim" dedi.

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