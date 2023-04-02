TBMM Başkanı Şentop: "Önümüzdeki ramazanda iftarı evlerinizde yapacaksınız"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Tabi iftarı çadırda yaptık. İnşallah önümüzdeki senenin ramazanında evlerinizde yapacaksınız. Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. Bizler de iftarda evlerinizde misafirleriniz olacağız" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Karacasu Konteyner Kenti’ni ziyaret ederek depremzedelere yemek dağıttı. Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dinleyen Şentop, konteyner kentte yürütülen çalışmalar hakkında da ilgililerden bilgi aldı. Daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü’ne geçen Şentop, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından kurulan sosyal marketi de gezdi, depremzedelerle yakından ilgilenerek çocuklara da oyuncak hediye etti. Çadırdaki iftar programına katılan Şentop’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da eşlik etti.

"Önümüzdeki sene iftarı evlerinizde yapacaksınız"

Bir sonraki ramazan ayında iftarın evlerde yapılacağını ifade eden Şentop, "Dolayısıyla bu şehri yeniden ihya etmek, hem fiziken hem de Osmanlı’daki tabirle şenlendirmek, o kültürüyle ruhuyla yeninden ayağa kaldırmak hepimizin vazifesi. Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin bu anlayış ve şuur içerisinde hareket ettiğini gördüm. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Tabi iftarı çadırda yaptık inşallah önümüzdeki senenin ramazanı da evlerinizde yapacaksınız. Cumhurbaşkanımız bunu ifade etti. İnşallah önümüzdeki ramazan sizler evlerinizde olacaksınız. Bizler de iftarda evlerinizde misafirleriniz olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın depremden zarar gören şehirleri ziyaret ettiğini hatırlatan Şentop, "Cumhurbaşkanımız depremden hasar gören, zarar gören bütün şehirlerimizi ziyaret ediyor. Bakanlarımız zaten buradalar. Cenab-ı Hak başta ölmüşlerimize rahmet eylesin, kalanlarımıza sabırlar ihsan eylesin. En kısa zamanda bu felaketin üstesinden gelecek gücü gayreti bize versin" diye konuştu.

Çadır kentte yürüyüş yapan Şentop ile Soylu, depremzedelere çay ikramında bulunduktan sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Avşar Yerleşkesi’ndeki konteyner kentte depremzede 21 kanser hastası ve aileleri için oluşturulan "Umut Sokağı"nı da gezdi.