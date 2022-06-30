TBMM Başkanı Şentop: “NATO’yla ilgili bir karar verileceği zaman Türkiye görüşlerine önem verilecek ülkelerden birisidir”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “NATO’yla ilgili bir karar verileceği zaman Türkiye, görüşlerine en çok emniyet verilecek ülkelerden birisidir. Türkiye’nin somut adımlara yönelik bir beklentisi var” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Parlamenterler Ağı Bakü Konferansı’na katıldı. Konferansın ardından önemli açıklamalarda bulunan Şentop, 2019’dan itibaren Azerbaycan’ın üstlendiği Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığını bu toplantı ile beraber devredeceğini belirterek, "Bağlantısızlar Hareketi’nin bir de Parlamenterler Ağı oluşturulmuştu. Bağlantısızlar Hareketi 1961’de kurulmuş ve hakikaten dünyada birçok ülkeyi de kapsayan bir kuruluş. Fakat zaman içerisinde Soğuk Savaş sonrası zayıflamıştı teşkilat. Azerbaycan bu üç yıl içerisinde bu teşkilatı güçlendirdi, hareketlendirdi, canlandırdı. İnşallah bundan sonra da devam eder. Çünkü güzel idealleri olan, hedefleri olan, dünyada barışı, sosyal adaleti arzu eden hedefleyen bir yapı” dedi.

Türkiye’nin Azerbaycan’la yakın ilişkileri nedeniyle Türkiye’nin toplantılara katıldığını belirten Şentop, ”Uluslararası düzenlenen toplantılara bizleri davet ediyorlar. Katıldık, konuşma yaptık. Ben başarılar diliyorum inşallah bu hareket dünyada biraz daha barış, çatışmaların önlenmesi, adaletin sağlanması, sosyal adaletin temini yönünde olumlu gelişmelere vesile olur” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin nerdeyse NATO’nun kuruluşundan itibaren içinde bulunan bir ülke olduğunu ifade eden Şentop, “NATO’nun bütün operasyonlarında en etkili iki ülkeden birisi Türkiye. Bugüne kadar hepsine destek verdiği gibi ve etkili bir şekilde katılım da göstermiş. Türkiye aynı zamanda NATO’nun en büyük üçüncü ordusuna sahip olan ülke asker sayısı ve savunma sanayiine ait silahlar bakımından. Dolayısıyla NATO’yla ilgili bir karar verileceği zaman burada görüşlerine en çok emniyet verilecek ülkelerden birisi, en başta gelenlerden birisi Türkiye” dedi.

“Olumlu adımlar atıldı”

Türkiye’nin yeni katılacak ülkelerle ilgili görüşünün NATO üyeleri arasında normal karşılandığını ifade eden Şentop, “Maalesef Türkiye’de tamamen siyasi iktidar karşıtı olmayı siyaset yapmak zanneden bazı çevrelerce bu anlaşılamadı, değerlendirilemedi. Kasıtlı veya kasıtsız olarak. NATO Genel Sekreteri başta olmak üzere birçok ülke yetkilileri açıklamalar yaptılar, burada Türkiye’nin taleplerinin, itirazlarının ne kadar haklı olduğuna dair ifadeler var. Nihayetinde tabii Türkiye bir takım müzakereler sonucu bir noktaya geldi. Dün imzalanan memorandum bunu gösteriyor. Türkiye’nin terör örgütü örneğin destek konusunda bir tavrı vardı Finlandiya ve İsveç’e karşı. Bu konuda olumlu adımlar atıldı. PKK terör örgütünün varlığı ile ilgili, onun terör örgütü oluşu ile ilgili görüşler teyit edildi. Ayrıca Suriye’deki ismi PYD, YPG ve FETÖ ile ilgili aynı şekilde ifadeler bu metine geçmiş oldu, uygulanan savunma sanayiine yönelik ambargolar kaldırılmış oldu” diye konuştu.

“Türkiye’nin somut adımlara yönelik bir beklentisi var”

TBMM Başkanı Şentop, “Burada tabii tablonun bütününe, toplamına bakmak lazım, hedeflerimiz neydi ona bakmak lazım. Bu memorandumla beraber bütün konu bitmiş, kapanmış anlamına da gelmiyor. NATO’ya dahil olma konusu bir süreçtir. Nihayetinde bu konuda verilen kararlar parlamentolara da gelecek ve 30 üye ülkelerin hepsinin parlamentosunda da karar verilecek bununla ilgili. Dolayısıyla sadece kağıt üzerinde kalan ve samimiyet içermeyen bir takım ifadelerse bunlar görülür, akabinde de gerekli adımlar ayrıca atılabilir. Dolayısıyla somut adımlara yönelik bir beklentisi var Türkiye’nin" dedi.

“Türkiye’nin taleplerinin somut adımlarla karşılanması lazım”

Türkiye’nin bu adımını diplomatik anlamda büyük bir başarı olarak gördüğünü belirten Şentop, “Sayın Cumhurbaşkanımızı, ekibini ve hükümet üyelerini tebrik ediyorum. Hayatlarında hiçbir zaman ülkeler arası müzakereye katılmamış olanların müzakere nasıl yürütülüyor, hangi argümanlar konulur, hangi argümanlarla ilgili tartışmalar yapılır, bunları hiç bilmeyenlerin değerlendirme yapması da yanlış. Türkiye bir takım hedefler ortaya koydu ve o hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla bir söylem geliştirdi. Neticede onlarla ilgili başarı elde edildi. Ama dediğim gibi bir süreçtir, sadece kağıt üzerinde kalmaması lazım, Türkiye’nin taleplerinin somut adımlarla karşılanması lazım” ifadelerini kullandı.