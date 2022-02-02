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Beşiktaş, Gedson Carvalho Fernandes’in transferi için görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes
TBMM Başkanı Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı ziyaret etti.
Politika 02.02.2022, 16:41
TBMM Başkanı Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı ziyaret etti.
Şentop, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın daveti üzerine, Bağlıca’da bulunan MİT’in yeni binasını ziyaret etti. Hakan Fidan tarafından karşılanan Şentop’a yeni bina hakkında bilgi verildi.
Şentop, MİT’in yeni binasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen açılışında da bulunmuştu.