TBMM Başkanı Şentop: “Mescid-i Aksa’da masum sivillere karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyorum”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mescid-i Aksa’da Müslümanlara yapılan saldırıyla ilgili, “Masum sivillere karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyorum” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mescid-i Aksa’da Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı. TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

“Ramazan’da Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara İsrail güvenlik görevlileri tarafından yapılan müdahale asla kabul edilemez. Masum sivillere karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyorum. İsrail, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkına saldırılarına derhal son vermelidir.”