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TBMM Başkanı Şentop: “Mescid-i Aksa’da masum sivillere karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyorum”
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mescid-i Aksa’da Müslümanlara yapılan saldırıyla ilgili, “Masum sivillere karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyorum” dedi.
Politika 15.04.2022, 18:54
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mescid-i Aksa’da Müslümanlara yapılan saldırıyla ilgili, “Masum sivillere karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyorum” dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mescid-i Aksa’da Müslümanlara yapılan saldırıyı kınadı. TBMM Başkanı Şentop, şunları kaydetti:
“Ramazan’da Mescid-i Aksa’da ibadet eden Müslümanlara İsrail güvenlik görevlileri tarafından yapılan müdahale asla kabul edilemez. Masum sivillere karşı yapılan bu eylemleri şiddetle kınıyorum. İsrail, dostumuz ve kardeşimiz Filistin halkına saldırılarına derhal son vermelidir.”