TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt Millet Meclisi Eski Başkanı Al Ghanim’le telefonda görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Millet Meclisi Eski Başkanı Marzuq Ali Al Ghanim’le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Kuveyt Millet Meclisi Eski Başkanı Marzuq Ali Al Ghanim’le telefonla görüşerek, görev süresi boyunca Türkiye-Kuveyt dostluğuna yaptığı katkılardan ötürü kendilerine teşekkürlerimizi ilettik” ifadelerini kullandı.