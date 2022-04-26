- TBMM Başkanı Şentop Kovaçi Şehitliği’ni ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’da bulunan Kovaçi Şehitliği’ni ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bosna Hersek’e düzenlediği ziyarette, başkent Saraybosna’da bulunan Kovaçi Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitlik anıtına çelenk bıraktı. Bosna-Hersek eski Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in kabrine gelerek dua eden Şentop, Saraybosna’da Başçarşı, Morica Han, Gazi Hüsrev Bey Camii, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi ve Kurşunlu Medresesi’ni de ziyaret etti.