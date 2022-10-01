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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Adaylarını bile çıkaramıyorlar, millet bunlara nasıl güvensin"
TBMM Başkanı Şentop: "KKTC’yle ilgili gelişmelerde de çok önemli bir döneme giriyoruz. Türkiye Ersin Tatar’ın yaklaşımını desteklemektedir. Türkiye, KKTC’nin haklı davasını desteklemeye devam edecektir"
TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle saat 14.00’te toplandı.
Politika 01.10.2022, 14:45
TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı’nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle saat 14.00’te toplandı.