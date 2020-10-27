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TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR İLE GÖRÜŞTÜ.
Politika 27.10.2020, 12:21
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.
Meclis Başkanı Şentop’un TBMM’deki makamında gerçekleştirilen görüşmede, KKTC Türkiye Büyükelçisi Kemal Köprülü’de yer aldı. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki işbirlikleri ele alındı.
TBMM Başkanı Şentop, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyet onuruna öğle yemeği verdi.
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