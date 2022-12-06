TBMM Başkanı Şentop: (Kılıçdaroğlu’nun dün mecliste yaptığı konuşmada ‘Gazi Meclis’ ifadesine karşı çıkması) Meclisimizin bu unvanına karşı saldırıyı büyük bir saygısızlık olarak değerlendiriyorum. Kim yaparsa yapsın".