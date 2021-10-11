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TBMM Başkanı Şentop: “Kendi topraklarımızda ve mavi vatanda petrol ve doğal gaz aramalarına öncelik veriyoruz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Kendi topraklarımızda ve mavi vatanda petrol ve doğal gaz aramalarına öncelik veriyoruz. Türkiye’nin bu çabaları özellikle ülkemizin güçlenmesini ve gelişmesini istemeyen çevrelerde rahatsızlık uyandırsa da bu konuda kararlı tavrımızdan taviz vermeyeceğiz” dedi.

Politika 11.10.2021, 18:08
TBMM Başkanı Şentop: “Kendi topraklarımızda ve mavi vatanda petrol ve doğal gaz aramalarına öncelik veriyoruz”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Kendi topraklarımızda ve mavi vatanda petrol ve doğal gaz aramalarına öncelik veriyoruz. Türkiye’nin bu çabaları özellikle ülkemizin güçlenmesini ve gelişmesini istemeyen çevrelerde rahatsızlık uyandırsa da bu konuda kararlı tavrımızdan taviz vermeyeceğiz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 21. Olağan Genel Kurulu’nun açılışında konuşma yaptı. Şentop konuşmasında, "Kendi topraklarımızda ve mavi vatanda petrol ve doğal gaz aramalarına öncelik veriyoruz. Türkiye’nin bu çabaları özellikle ülkemizin güçlenmesini ve gelişmesini istemeyen çevrelerde rahatsızlık uyandırsa da bu konuda kararlı tavrımızdan taviz vermeyeceğiz. Akaryakıt istasyonlarındaki hizmet birçok gelişmiş ülkeden daha ileride ve daha ucuz. Türkiye, yeni dünyada da söz ve iddia sahibi olacaktır. Mazlum ülkelerin umut ışığı olarak gördüğü bir Türkiye var” ifadelerini kullandı.

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