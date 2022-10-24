TBMM Başkanı Şentop, İsveçli ve Finlandiyalı mevkidaşları ile görüştü

Hırvatistan’da İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ve Finlandiya Parlamentosu Birinci Başkanvekili Antti Rinne ile bir araya gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerin henüz tam olarak yerine getirilmediği kanaatindeyiz” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hırvatistan’da temaslarına devam ediyor. Şentop, İsveç Parlamentosu Başkanı Andreas Norlen ve Finlandiya Parlamentosu Birinci Başkanvekili Antti Rinne ile bir araya geldi. Yapılan üçlü görüşmede konuşan Şentop, her iki ülke parlamento başkanlarıyla daha önce de çevrimiçi bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, İsveç’te geçtiğimiz ay yapılan seçimlerden sonra yeniden parlamento başkanlığına seçilen Norlén’i tebrik ederek, başarı dileklerinde bulundu. Finlandiya’nın Üçlü Mutabakat Muhtırası’na bağlılığı ve Finlandiya parlamentosunun bu konudaki partiler üstü tutumundan memnuniyet duyduğunu kaydeden Şentop, “Bu kapsamda yeni İsveç hükümetinin Üçlü Mutabakat Muhtırası’yla altına imza atılan taahhütlere bağlı olduğuna dair açıklamalarından memnuniyet duyuyoruz. Ayrıca Başbakan Kristersson’un göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerinden birini ülkemize gerçekleştirmek istemesi de yeni hükümetin bu konudaki kararlılığını gösteriyor” dedi.

Türkiye’nin her iki ülkenin NATO üyeliği onay süreciyle ilgili başından bu yana olumlu yaklaşım içinde olduğunu söyleyen Şentop, İsveç ve Finlandiya’nın kendi güvenliklerini garanti altına alma amacıyla NATO’ya girmek istediğini belirterek, Türkiye’nin de NATO üyeliğine aynı gerekçeyle yaklaştığına dikkat çekti.

“Meclis, Üçlü Muhtıra’daki taahhütlerin tam olarak yerine getirilip getirilmediğini değerlendirerek hareket edecek”

Şentop, Türkiye’nin kendisine karşı 40 yıldır faaliyet gösteren PKK terör örgütüyle mücadele konusunda NATO üyelerinden beklediği desteği bulamadığını vurgulayarak, “Onay sürecinde meclisimizin Üçlü Muhtıra’daki taahhütlerin tam olarak yerine getirilip getirilmediğini değerlendirerek hareket etmesi söz konusu olacaktır. Kamuoyumuz ve parlamenterlerimiz Üçlü Mutabakat Muhtırası’nda yer alan taahhütlerin yerine getirilmesini yakından takip etmektedir. Her ne kadar süreç kapsamında olumlu adım ve gelişmeler görsek de terörle mücadelede Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerin henüz tam olarak yerine getirilmediği kanaatindeyiz. PKK/PYD-YPG ve FETÖ’nün Türkiye aleyhtarı faaliyetlerini eskisi gibi sürdürdüklerini müşahede ediyoruz. Mevcut ortamda kamuoyumuzu muhtıranın maddelerinin uygulandığı yönünde ikna etmemiz mümkün değildir. Her iki ülkenin de terör örgütleri ve uzantılarının faaliyetlerine son vermesi en temel beklentimizdir” dedi.

Şentop, görüşmenin sonunda, “İnşallah hükümetler arasındaki görüşmeler bu konuyu sonuç alıcı şekle dönüştürecektir” ifadelerini kullandı.