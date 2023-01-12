TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in resmi ziyaretini iptal etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İsveç’te PKK/YPG’nin Türkiye’yi hedef alan terör eylemi üzerine İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta Türkiye’ye yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, “Stockholm’de terör örgütü PKK/YPG’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türkiye’yi hedef alan terör eylemi üzerine, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen’in 17 Ocak’ta ülkemize yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından iptal edildi” ifadelerine yer verildi.