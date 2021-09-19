TBMM Başkanı Şentop İspanya’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e geldi. Şentop, İspanya’ya 27 yıl sonra Meclis Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e gelirken, İspanya’ya 27 yıl sonra Meclis Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu. Şentop ve parlamento heyetini taşıyan uçak Madrid’deki Torrejon Havalimanı’na indi. Havalimanında, Şentop ve beraberindeki heyeti Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve İspanya Temsilciler Meclisi protokol görevlileri karşıladı.