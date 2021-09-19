banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
'Çocuklarda pozitiflik oranı yüzde 30'a ulaştı'
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Koronaya karşı 3. doz aşı gerekli mi?
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Afgan kadınlardan sessiz protesto
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır
Bahçeli: Gaziliğin oranı, yüzdesi olmamalıdır

TBMM Başkanı Şentop İspanya’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e geldi. Şentop, İspanya’ya 27 yıl sonra Meclis Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Politika 19.09.2021, 21:19
TBMM Başkanı Şentop İspanya’da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e geldi. Şentop, İspanya’ya 27 yıl sonra Meclis Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e gelirken, İspanya’ya 27 yıl sonra Meclis Başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmiş oldu. Şentop ve parlamento heyetini taşıyan uçak Madrid’deki Torrejon Havalimanı’na indi. Havalimanında, Şentop ve beraberindeki heyeti Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve İspanya Temsilciler Meclisi protokol görevlileri karşıladı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0