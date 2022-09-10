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TBMM Başkanı Şentop, İskeçe Müftüsü seçilen Mustafa Trampa’yı tebrik etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya’da vefat eden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin yerine seçilen Mustafa Trampa’yı tebrik etti.
Politika 10.09.2022, 12:23
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya’da vefat eden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin yerine seçilen Mustafa Trampa’yı tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya’da vefat eden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin yerine seçilen Mustafa Trampa’yı telefonla arayarak kutladı. Şentop ayrıca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Batı Trakya’daki soydaş Müslüman Türklerin İskeçe Müftülüğüne seçtikleri Mustafa Trampa hocamızı arayarak tebrik ettim. Bu zor ve önemli görevde Mustafa hocaya Allah’tan yardım ve başarılar diliyorum. Türkiye olarak her zaman soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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