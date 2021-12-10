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TBMM Başkanı Şentop: “İnsanlığın karşısına çıkan yeni sınamalara İslam dünyası olarak kalıcı çözümler bulabiliriz”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Günümüz gerçekleri insanlığın karşısına yeni sınamalar çıkartıyor. İslam Dünyası olarak bunlara karşı ancak ortak birlikte adımlar atarak kalıcı çözümler bulabiliriz” dedi.

Politika 10.12.2021, 23:48
TBMM Başkanı Şentop: “İnsanlığın karşısına çıkan yeni sınamalara İslam dünyası olarak kalıcı çözümler bulabiliriz”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Günümüz gerçekleri insanlığın karşısına yeni sınamalar çıkartıyor. İslam Dünyası olarak bunlara karşı ancak ortak birlikte adımlar atarak kalıcı çözümler bulabiliriz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı 16. Oturumu sona erdi. Kapanış oturumunun ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ‘Paylaşım, vicdan ve İslam, Filistin Göç ve Afganistan’ temasıyla yapılan konferansın kapanışında konuşma yaptı. TBMM Başkanı Şentop, “Paylaşım, Vicdan ve İslam, Filistin göç ve Afganistan temasıyla 16. yaptığımız İSİPAB konferansını başarıyla tamamlamış bulunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dün ve bugün gerçekleştirdiğimiz oturumlarda Filistin, Afganistan ve göç konuları başta olmak üzere İslam alemini yakından ilgilendiren pek çok konuda görüş alıverişinde bulunma imkanına sahip olduk. Uluslararası alanda şahit olduğumuz köklü değişiklikleri dikkate aldığımızda İslam ülkeleri olarak bu dönüşüme kayıtsız kalmamız mümkün değildir. Bu dönüşümün aktif bir öznesi olmak, İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı hayati meselelerin çözümü için hep birlikte çaba göstermek hepimizin dini vazifesidir. Günümüz gerçekleri insanlığın karşısına yeni sınamalar çıkartıyor. İslam dünyası olarak bunlara karşı ancak ortak birlikte adımlar atarak kalıcı çözümler bulabiliriz. Devralmış bulunduğumuz İSİPAB dönem başkanlığımız sürecinde İslam dünyasını yakından alakadar eden konularda parlamenter mekanizmaları bu anlayışla ve süratle devreye sokma yönelik çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu çerçevede İSAPAB çatısı altında parlamenter düzeyde ortaya koyduğumuz gayretlere, tüm üye ülkelerin desteklerini sürdüreceğine inancım tamdır” dedi.

“Bugün kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi’nde vücut bulan ortak irademiz ve kararlılığımızda”

Bazı anlaşmazlıkların olabileceğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Şentop, “Bizi bir arada tutan, ittifak ettiğimiz değerler alanlar, konular çok fazla. İhtilaflar olur. Buradaki mesele, anlaşmazlık konularına görüş ayrılığı olan konulara değildir. Bizi bir arada tutan konulara yoğunlaşmaktır. Bizim ondan kurtularak kendi dikkatimizi, odak noktamızı müttefik hususlar üzerine yoğunlaştırmamız lazım. Bunu yapınca zaten büyük vahdeti sağlayabilecek imkanları ortaya koyacağız. İşin çözüm noktası da o zaten. Bunu sağladıktan sonra gerisi kendiliğinden gelecektir. Ama 2 milyara yaklaşan nüfusuyla İslam alemini etkili kılacak olan şeyin, bir vahdet olduğunu, bu ittifak ettiğimiz konular hepimizin ortak meseleleri üzerinde birlikte görüş ve karar bildirmek ve hareket etmek olduğunu hepimizin kabul etmesi halinde, bir çok sorun gördüğümüz hususun üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Filistin davası, Kudüs, Afganistan bağlamında dayanışma gösterilmesiyle İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, terör, düzensiz göç, salgın, iklim değişikliği ile mücadele alanlarında işbirliği yapılması gibi hususlar bugün kabul ettiğimiz İstanbul Bildirisi’nde vücut bulan ortak irademiz ve kararlılığımızda tüm parlamenterlerimize katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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