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TBMM Başkanı Şentop, İngiltere Büyükelçisi Chilcott’u kabul etti

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, İNGİLTERE'NİN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DOMİNİCK CHİLCOTT‘U KABUL ETTİ.

Politika 15.09.2020, 18:12
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TBMM Başkanı Şentop, İngiltere Büyükelçisi Chilcott’u kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott‘u kabul etti.

Şentop, Chilcott’u makamında kabul etti. Görüşmede, iki ülkenin parlamento, ekonomi, ticari ilişkileri ele alındı. Şentop, Avam Kamarası Başkanını Türkiye’ye davet etti. İki ülke parlamentoları arası temasların, dostluk grupları arasındaki ilişkilerin artırılması gerektiği dile getirildi.

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