TBMM Başkanı Şentop: "Hiçbir kafa karışıklığı yok hukuken çok net konu, adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 Ağustos 2014’te bir anayasa maddesine göre bir kere cumhurbaşkanı seçildiğini, o maddenin yürürlükten kalktığını belirterek, "2018’de ise yeni bir anayasa maddesine göre bir kere seçildi. Yani 2 farklı 2 defa seçilmesine ilişkin madde var. Hiçbir kafa karışıklığı yok hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM açılış resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Şentop, seçimlerin öne alınmasına ilişkin soru üzerine, “Zaten vaktinde olan seçim yok eskiye baktığımızda. Seçimler hep daha önce erken olmuş bir şekilde. az veya çok. Seçimlerin bir gün bile olsa öne alınması için iki yol var. Ya cumhurbaşkanı kararı ya da meclisin beşte üçünün kararı lazım” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı’nın karar alması durumunda yeni dönemde bir kez daha seçilmesinin söz konusu olmadığı" şeklindeki söylemlere ilişkin Şentop, “Anayasadaki değişikliği iyi bilmeyen hukukçular veya hukukçu olmayanlar söylüyor. Biz 101’inci maddeyi eski 101’i kaldırdık. Yeni bir 101 yazdık. Madde tamamen değişti ve yeni bir madde konuldu. Yani orada Recep Tayyip Erdoğan 10 Ağustos 2014’te bir anayasa maddesine göre Cumhurbaşkanı seçildi bir kere. O madde yürürlükten kalktı. 2018’de ise yeni bir anayasa maddesine göre bir kere seçildi. Yani 2 farklı 2 defa seçilmesine ilişkin madde var. Hiçbir kafa karışıklığı yok hukuken çok net konu. Adaylıkla ilgili hiçbir tereddüt yok” dedi.