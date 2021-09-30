TBMM Başkanı Şentop: "Hem hukuken hem siyaseten TBMM Anayasa’yı yapacak güçtedir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, herkesin yeni Anayasa konusunda mutabık olduğunu belirterek, "Türkiye’nin yeni Anayasa ihtiyacı vardır. Hem hukuken hem siyaseten TBMM Anayasa’yı yapacak güçtedir. Kararlı, ciddi, samimi irade olursa yeni Anayasa yapılır” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Tören Salonu’nda gazetecilerle 4. Yasama Yılı değerlendirme toplantısına katıldı. Şentop, “105 birleşim, 488 oturum oldu. 801 saat 33 dakika çalışma, 33 bin 950 sayfa tutanak tutuldu. Toplam bin 976 saat 20 dakika çalışma, 67 bin 400 sayfa tutanak tutuldu. Başkanlığa sunulan teklif 771. Bunlardan 682 tanesi komisyonlara havale edildi. Toplam 81 teklif kanunlaşmıştır” ifadelerini kullandı.

Şentop, dokunulmazlık tezkerelerine ilişkin de bilgi vererek, “27. Dönem 4. Yasama Yılı’nda TBMM Başkanlığına 349 yasama dokunulmazlığı tezkeresi gelmiştir. Bunlardan 5 tezkere kesin hüküm giyme sebebiyle milletvekilliğinin sona ermesi, bir tezkere yasama dokunulmazlığının kaldırılması, 3 tezkere istem üzerine Cumhurbaşkanlığına iade edilmiştir. Bir tezkerenin işlemleri ise TBMM’nin tatilde olduğu süre içerisinde İçtüzük gereği Karma Komisyona havale işlemi yapılamadığı için halen devam etmektedir. Bu çerçevede 27. Yasama döneminin başlangıcından bugüne kadar TBMM Başkanlığına gelip Karma Komisyona havale edilen, dolayısıyla 4. Yasama Yılı sonu itibarıyla Karma Komisyonda bulunan toplam tezkere sayısı bin 359’a ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

Şentop, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Genel Kurulun yapılmamasına ilişkin eleştirilere de şöyle cevap verdi:

“2021 yılında aynen önceki senelerde olduğu gibi vatandaşlarımızın da katıldığı ve 15 Temmuz 2021 sabahından 16 Temmuz 2021 sabahına kadar devam eden etkinliklerle bu anlamlı günü milletimizin kahramanca direnişini, şehitlerimizi ve gazilerimizi anmış olmakla birlikte 15 Temmuz vesilesiyle Genel Kurulda özel bir oturum icra etmedik. Çünkü tarihi önemi haiz günler vesilesiyle TBMM Genel Kurulunda özel oturum eskiden beri prensip olarak sadece 23 Nisan’ın yani TBMM’nin açılışının, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yıl dönümünde yapılmaktadır.“

Şentop, “TBMM Genel Kurul Salonu Sistemlerinin Yenilenmesi Projesi” ile oylama, yoklama ve ses sisteminin de tamamen yenilendiğini ifade ederek, "Diğer yandan bu yasama yılında Meclis Televizyonu’nun teknik alt yapısının ve ekipmanlarının yenilenmesine ilişkin çalışmalar da tamamlanmış, ayrıca çeşitli fiziksel mekan iyileştirme çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Yürütülen bütün bu çalışmalarla Meclisimiz, teknik alt yapı açısından 1 Ekim’e hazır hale gelmiştir” diye konuştu.

Şentop, Kürt sorununa ilişkin soruya, “TBMM, Türkiye’de hem siyasetin hem de yaşanan tüm sorunların görüşüldüğü, çözüldüğü bir yerdir. Elinde İçtüzük ve Anayasa var. TBMM’nin sorunların çözüm yeri olduğunu kimsesin tartışması mümkün değil ama bu soyut bir ifadedir. TBMM’nin Anayasa ve İçtüzük’ten kaynaklanan enstrümanlarla ne yapmasının öngörüldüğü açıkça ifade edilirse o zaman ciddi faydalı tartışma olabilir” dedi.

Yeni Anayasa konusunda Şentop, “Benim ilk seçildiğim 2011’den sonra da vardı. İki yıldan fazla komisyon çalıştı. Herkes yeni Anayasa için mutabık. Partilerin somut önerilerinin ortaya çıkmasıyla tartışmalar daha verimli olabilir. Türkiye’nin yeni Anayasa ihtiyacı vardır. Hem hukuken hem siyaseten TBMM Anayasa’yı yapacak güçtedir. Kararlı, ciddi, samimi irade olursa yeni Anayasa yapılır” diye konuştu.

Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem arasında karşılaştırma yaparak, “Parlamenter Sistem’de güçlendirilmeyi parlamento değil, yürütme güçlendiriliyordu. Yürütmenin hükümetin güçlendirildiği sistemdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde hükümetin kurulması kolaylaştırılıyor. Düşürülmesi güçleştiriliyor. Yürütmenin güçlendirilmesi ve hükümetin düşürülmesinin zorlaştırılması süreçtir. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’de hükümet yürütme kısmı güçlendiriliyor” dedi.

Erken seçim söylemlerine ilişkin de Şentop, “Erken seçim karar alma imkanı prensip olarak getirmekle beraber biraz zorlaştırıldı. Erken seçim parlamenter sistem alışkanlıklarıdır, o zaman kolaydı. Asgari karar sayısı dikkate alınarak oy çokluğu ile seçim kararı alınabiliyordu. Fakat yeni sistemde seçim kararı alınması 5’te 3 çoğunlukla oluyor veya Cumhurbaşkanı karar alabiliyor. Cumhurbaşkanı’nın yeniden aday olmaması halinde belki seçim kararı alması izah edilebilir ama yeniden adaylık söz konusu ise süresini azaltmasının çok mümkün olmadığını düşünüyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olmasına ilişkin soru üzerine Şentop, onunla ilgili bir tereddüt olmadığını söyledi.