TBMM Başkanı Şentop, HDP’li milletvekilinin teröristle fotoğrafını değerlendirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in bir teröristle çekilmiş fotoğraflarına ilişkin, “Bilhassa anayasal düzene karşı suçlar bakımından ve ağır suç içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamasının yapılması kanaatindeyim. Bu basında çıkan fotoğraflar 2019 Mart ayında bir dosya kapsamında hazırlanmış belge” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. Gazetecilerin gününü kutlayan Şentop, gazetecilerin yarış halinde olduklarını belirtti. Şentop, ziyarette HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in bir teröristle fotoğrafının ortaya çıkmasına ilişkin olarak da, “Bilhassa anayasal düzene karşı suçlar bakımından ve ağır suç içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamasının yapılması kanaatindeyim. Bu basında çıkan fotoğraflar 2019 Mart ayında bir dosya kapsamında hazırlanmış belge. Arkadaşlara hızlıca bir tarama yaptırmıştım bu belgenin içinde bulunduğu dosya var mı diye. Bu konuyla ilgili yürütülen soruşturma olmalı. Bu belgenin bulunduğu dosya şu ana kadar yok. Adı geçen arkadaşımızın terör üyeliği ile ilgili suçlama var. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yapan arkadaşlarımızın kesin olarak terörle aralarına mesafe koyması gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde Anayasa’nın gereği yapılmalıdır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği tartışmaya ilişkin de Şentop, “Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan ve başkanvekilleri, mensubu olduğu parti veya parti grubunun Meclis içinde veya dışında toplantılarına katılamaz. Meclis başkanvekilleri görevli olduklarında oy kullanamıyor, ama görevli olmadıklarında oy kullanabiliyorlar. Meclis başkanı Genel Kurulu yönetsin veya yönetmesin görüş açıklayamıyor, oy kullanamıyor. Tarafsızlık dediğimizde herkes kendine göre tarafsızlık tanımı yapıyor. Sözlüklerdeki tanımla Anayasa’daki tanımı aynı değil. Ben Anayasa çerçevesindeki tanım içerisinde görevimi dikkatle yürütüyorum. Parti genel başkanlarıyla ve milletvekilleriyle günlük siyasi tartışmalara girmek istemiyorum. Meclis başkanının Anayasa ve iç tüzüğün vermediği bir yetkiyi kullanması, bir siyasetçi istiyor diye kullanması nasıl tahayyül edilebilir” ifadelerini kullandı.

"Siyasi partilerin terör örgütleriyle ilişkisini hiçbir şekilde meşru, masum, doğru bulmayız"

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Parlamento Muhabirleri Derneği’ni ziyaret etti. Altay, çok sayıda gazetecinin işinden edildiğini söyleyerek, “Gazeteci arkadaşlarımızın özlük hakları konusunda da büyük trajedi yaşandığını, mali haklar konusunda özellikle çok kıt kaynaklarla çalıştığını biliyorum” şeklinde konuştu.

Altay, emekli milletvekillerinin enflasyon farklı almamasıyla ilgili şikayetin olduğunu belirterek, kendisine gelen bir resmi belgenin olmadığını ifade etti. Altay, HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel’in fotoğrafına ilişkin olarak, “Siyasi partilerin terör örgütleriyle ilişkisini hiçbir şekilde meşru, masum, doğru bulmayız. Buna hangi gerekçeyle olursa olsun kimsenin gerekçe sunmaması lazım” diye konuştu.

Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Kemal Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü hakkında bilgi verdi.