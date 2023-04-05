TBMM Başkanı Şentop: ”Hangi amaçla, hangi bağlamda, neye dikkat çekmek için olursa olsun milli iradenin kalbi, milletin sinesi olan Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclisin mekanları darbe dönemleri dışında mermilerin, silahların mekanı olmamıştır; asla olmayacaktır. Şov amacıyla dahi olsa yapılan hareketi esefle kınıyorum.”