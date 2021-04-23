banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Twitter'ın Türkiye temsilcisi kim?
Twitter'ın Türkiye temsilcisi kim?
İmamoğlu çok kızdı: Paran yoksa Büyükşehir'den iste!
İmamoğlu çok kızdı: Paran yoksa Büyükşehir'den iste!
İlk kez bir kedi koronavirüsten öldü!
İlk kez bir kedi koronavirüsten öldü!

TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii’nde cuma namazı kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara’da bulunan Hacı Bayram Veli Camii’nde cuma namazı kıldı.

Politika 23.04.2021, 14:44
4
TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii’nde cuma namazı kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara’da bulunan Hacı Bayram Veli Camii’nde cuma namazı kıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 101’inci yıl dönümü dolayısıyla Birinci Mecliste düzenlenen törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha sonra Hacı Bayram Veli Camii’ne gelerek cuma namazını kıldı. Şentop, namaz çıkışı kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayarak cami avlusundaki vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
banner478
Yorumlar (0)
17°
açık