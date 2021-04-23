TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii’nde cuma namazı kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Ankara’da bulunan Hacı Bayram Veli Camii’nde cuma namazı kıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 101’inci yıl dönümü dolayısıyla Birinci Mecliste düzenlenen törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, daha sonra Hacı Bayram Veli Camii’ne gelerek cuma namazını kıldı. Şentop, namaz çıkışı kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmayarak cami avlusundaki vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.