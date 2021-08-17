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TBMM Başkanı Şentop, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Politika 17.08.2021, 16:02
TBMM Başkanı Şentop, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug ve beraberindeki heyet ile görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, Park Byeong-Seug ile makamında görüştü. Daha sonra heyetler arası görüşmeler düzenlendi. Şentop konuk meclis başkanı ve beraberindeki heyete 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde bombalanan alanları ve tadilat çalışmaları devam eden Genel Kurul Salonu’nu gezdirerek bilgi verdi.
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