TBMM Başkanı Şentop: "Güçlünün haklıya meydan okuduğu günlerde sevgi, hoşgörünün, kardeşliğin önemi daha iyi anlaşılıyor”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, insaf ölçülerini aşan, insanlığı öldüren saldırılar neticesinde masum çocukların öldürüldüğünü, ailelerin yok edildiğini belirterek, "Güçlünün haklıya meydan okuduğu günlerde sevgi, hoşgörünün, kardeşliğin önemi daha iyi anlaşılıyor” dedi.

TBMM Tören Salonu’nda "7 İklim 7 Coğrafyada Bizim Yunus’a Vefa" sergisi ve Yunus Emre Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve milletvekilleri katıldı. TBMM Başkanı Şentop, Yunus Emre’nin ününün Anadolu coğrafyasının dışına taştığını belirterek, “İnsanlık ailesi sürekli şiddet ve gerilim içinde. Tarih boyunca yabancısı olmadığımız savaş ve çatışmaları yaşıyoruz. Çocuk, genç, kadın, erkek demeden kan ve gözyaşlarıyla coğrafyamız yankılanmakta. İnsaf ölçülerini aşan, insanlığı öldüren saldırılar neticesinde evler yıkılıyor, masum çocuklar öldürülüyor, aileler yok ediliyor. Güçlünün haklıya meydan okuduğu günlerde sevgi, hoşgörünün, kardeşliğin önemi daha iyi anlaşılıyor” dedi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız da, Yunus Emre’nin Türk dilinin yerleşmesine katkı sağladığını söyledi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ise, Yunus Emre’nin 1241 yılında Eskişehir ilinin Mihalıççık ilçesine bağlı Sarıköy’de doğduğunu hatırlatarak, yaşadığı yılların Selçukluların yıkılış sürecine girdiği ve Moğol istilasının başladığı dönem olduğunu ifade etti. Erdal, “İslami bilimlerde derin bilgi sahibi olan Yunus Emre, Arapça ve Farsça’yı bilen, Kur’an-ı Kerim ‘in yanı sına Tevrat, İncil’i de okuduğu anlaşılan bir tasavvuftu” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra serginin açılışı yapıldı.