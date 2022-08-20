TBMM Başkanı Şentop: "Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elîm kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."