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TBMM Başkanı Şentop: "Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elîm kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan

TBMM Başkanı Şentop: "Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elîm kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Politika 20.08.2022, 16:26
TBMM Başkanı Şentop: "Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elîm kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan

TBMM Başkanı Şentop: "Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elîm kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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