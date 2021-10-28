TBMM Başkanı Şentop, Galatasaray Kulübü Başkanı Elmas ile yöneticileri kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ı ve kulüp yöneticilerini kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve Genel Sekreter Köksal Ünlü’yü makamında kabul etti. Görüşmede, Elmas’ın spor yasasına ilişkin görüş ve önerilerini ilettiği belirtildi.