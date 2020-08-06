banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Fenerbahçe'ye geldi; çubuklu formayla poz verdi!
Fenerbahçe'ye geldi; çubuklu formayla poz verdi!
Otomotiv ihracatı temmuzda 2,2 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı temmuzda 2,2 milyar dolar oldu
AÖF psikoloji bölümü kapatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşünü bildirdi....
AÖF psikoloji bölümü kapatılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşünü bildirdi....
Gerçek hayatta da oluyormuş: Issız adadan S.O.S yazarak kurtuldular
Gerçek hayatta da oluyormuş: Issız adadan S.O.S yazarak kurtuldular

TBMM Başkanı Şentop: “FETÖ’nün bütün o ayakları ile ilgili süreçleri mahkemeler nasıl yürüttüyse siyasi ayakla ilgili de yürütsün”

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, 27. DÖNEM 2. VE 3. YASAMA YILI FAALİYETLERİNİ DEĞERLENDİRDİĞİ BASIN TOPLANTISINDA, GÜNDEME DAİR ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Politika 06.08.2020, 15:27
4
TBMM Başkanı Şentop: “FETÖ’nün bütün o ayakları ile ilgili süreçleri mahkemeler nasıl yürüttüyse siyasi ayakla ilgili de yürütsün”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Ne ayak varsa, FETÖ’nün bütün o ayakları ile ilgili bugüne kadarki süreçleri mahkemeler nasıl yürüttüyse siyasi ayakla ilgili de yürütsün” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 2. ve 3. Yasama Yılı faaliyetlerini değerlendirdiği basın toplantısında, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Türkiye bu sisteme durup dururken bir fantezi olarak gelmiş değil”

Hiçbir sistemin mükemmel olmadığını belirten ve parlamenter sistem ile başkanlık sistemine ilişkin konuşan Mustafa Şentop, “2 sene önce yürürlüğe giren yeni sistemle ilgili zaman içinde ortaya bir takım aksaklıklar çıkarsa bunlarla ilgili gerek anayasada gerek kanunlarda değişiklikler yapılır. Bu da gayet doğaldır. Benim şahsi kanaatim, itiraz olarak ileri sürülen hususların hepsinin isabetli ve doğru olmadığı kanaatindeyim. Ayağı taşa takılsa bazı arkadaşlarımız ‘vay başkanlık sistemi geldi, onun içim ayağım taşa takıldı’ diyor. Zaman geçtikçe sistemle ilgili gerek iyileştirilmesi suretiyle gerek sistemle alakalı olan olmayan sorunların birbirinden ayrıştırılması noktasında daha fazla yol alınacağını düşünüyorum. Biz genelde meselelerimizi tartışırken bazen bir alışkanlık olarak, bazen de daha iyi oluyor muhalefet yapmak böyle bir yaklaşım içinde, sanki bir fotoğraf karesi üzerinden tartışıyoruz. Bu doğru değil. Bir değerlendirme yapacaksak bir film şeridi üzerinden yapmamız lazım. Bir fotoğraf karesi üzerinden değerlendirme yapmak bir nokta üzerinden değerlendirme yapmaktır, bir çizgi üzerinden değil” diye konuştu.

15 Temmuz’un devlete karşı yeni bir vesayetçi ve kayıt dışı siyaset kalkışması olduğunu, bu kalkışmanın bastırıldığını, fakat bunun yeterli olmadığını, sistem değişikliğinin defakto hamlelere fırsat vermeyecek bir zemini kurmakla alakalı olduğunu söyleyen Şentop, “Parlamenter sistemin Türkiye uygulamasında vesayetçi, kayıt dışı siyaset odaklarına imkan veren bir zemin vardı. Türkiye bu sisteme durup dururken bir fantezi olarak gelmiş değil” şeklinde konuştu.

Şentop, başta seçim sistemi olmak üzere, içtüzük dahil olmak üzere bazı konularda yeni hükümet sistemi değişikliği ile uyumlu mevzuat değişikliklerine ihtiyaç olduğunu söyleyen Şentop, “Yeni sistemle Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve içtüzük ve bağlantılı mevzuatı uyumlu hale getirmek gerekli diye düşünüyorum. Önümüzdeki yasama yılında bunlar konuşulacaktır” ifadelerini kullandı.

“Bu o döneme karşı gerçekleştirilmiş hamle değildir”

Ayasofya’nın açılışının cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı bir hareket olmadığını belirten Şentop, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili yapılan değerlendirmeler bağlamında bunu söylüyorum, sosyal medyada bir hesapta, kendi aile fertlerinin bile tam olarak takip etmediği bir kişinin yazmış olduğu bir mesajı bütün Türkiye görebiliyor. Böyle şahıslar Türkiye’de yeni çıkmadı, Ayasofya açıldıktan sonra da çıkmadı, son 10 yılda da çıkmadı, böyle şahıslar zaten vardı. Ama sosyal medya yoktu, bunlar sadece yakın arkadaş çevresine söylüyorlardı. Bu arkadaş şimdi bunu twitter’da yazdığı zaman, 3 takipçisi var, acaba bunlardan neler buluruz, Ayasofya’nın açılışından rahatsız olduğu halde rahatsızlığını açıkça ifade edemeyen, ama dolaylı olarak ‘Ayasofya açıldı, Atatürk’e hakaret edenler var, bunların sayısı da arttı’ gibi, Ayasofya’nın açılışına karşı çıkmaya çalışan çevrelerin kullandığı malzeme olarak bunları sosyal medyada bulabiliriz. Dine hakaret edenler, Hazreti Peygambere hakaret edenler, birbirine hakaret edenler, birçok şeyi burada bulabiliyoruz. Bunların toplumsal olarak ne kadar kesim içinde vardır diye baktığımızda bunların Türkiye’de kriminal vakalar olduğunu , bir siyasi görüş, bir fikri görüş olarak ele alınacak vakalar olmadığını görüyoruz. Ayasofya’nın açılışı cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e karşı bir hareket değildir. O günün şartlarında Ayasofya’nın müze haline çevrilmesinin kendi içinde bir takım gerekçeleri vardır. Onları bugünün kriterleri ile değerlendirmek doğru değildir. Bu o döneme karşı gerçekleştirilmiş hamle değildir. Hilafet tartışması da tamamen gereksiz bir tartışmadır. Hilafet bir kavram olarak bu şekilde suiistimal edilecek, magazinel olarak değerlendirilecek bir husus değildir” açıklamasında bulundu.

“Erken seçimle ilgili tartışmalar tamamen sistem değişikliğinin farkında olmayan kişilerce üretilmiş tartışmalardır” diyen TBMM Başkanı Şentop, bu sistemin bir özelliğinin de erken seçimi çok zorlaştırmış olması olduğunu söyledi.

“Ne ayak varsa FETÖ’nün, mahkemeler nasıl yürüttüyse siyasi ayakla ilgili de yürütsün”

“Yeni dönemde FETÖ’nün siyasi ayağı için TBMM’de araştırma komisyon kurulacak mı” sorusuna cevap veren Mustafa Şentop, “FETÖ ile mücadele hukuk düzenimiz eliyle yürütülüyor. Türkiye’de iddia edildiği üzere siyasi ayakla ilgili sürecin farklı yürütülmesini isteyenler var. ‘Bunu hakimler, savcılar, mahkemeler yapmasın, bunu Meclis’te araştırma önergesi ile yapalım.’ Peki askeri ayak, emniyet, yargı ayağı Meclis’teki komisyonlar aracılığı ile mi ortaya çıkarıldı, cezalandırıldı? Yargı yaptı bunu. Siyasi araçla ilgili süreçleri de yargının yürütmesini niye beklemiyoruz, niye normal karşılamıyoruz. Ne ayak varsa, FETÖ’nün bütün o ayakları ile ilgili bugüne kadar ki süreçleri mahkemeler nasıl yürüttüyse siyasi ayakla ilgili de yürütsün. Var mı? Var. Bununla ilgili devam edenler var, sonuçlananlar var. Bir şekilde siyasetin bir tarafında bulunup da mahkum olanlar, soruşturulanlar var. Müsaade edelim bunu da diğerleri gibi yargı yürütsün. Şüphesiz FETÖ’nün siyasette bağlantılı olduğu unsurlar var mıdır? Vardır. ‘Silahlı Kuvvetler içinde, emniyet içinde, yargı içinde olduğu kadar siyasette de bunlar vardır’ diye düşünürsek hata etmiş oluruz. Çünkü FETÖ’nün yapılanması ve faaliyet şekli siyaset içinde bir faaliyet, bir siyasi faaliyet değildir. Böyle olmuş olsaydı bir siyasi parti kurarlar veya bir siyasi parti ile bütünüyle entegre olup çalışma yürütürlerdi. FETÖ esasen siyaset içinde iktidar olmayı değil de, Türkiye’de gerçek ve kalıcı iktidar olarak gördüğü bürokratik iktidarı, yargı iktidarı, TSK içindeki iktidarı ele geçirmeyi hedefleyen bir yapı. Siyasetle alakası şöyle olmuştur, kim iktidar olabilecekse, kim iktidar olmuşsa onunla yakın ilişki içinde bulunmak şeklinde olmuştur. Bürokratik gücü elinde tutarak siyaseti, hükümetleri yönlendirme emeli vardır” dedi.

“Avrupa merkezli bir insan hakları anlayışı paradigması var”

İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin ortaya çıkan iki farklı görüşün sorulması üzerine Mustafa Şentop, “Çok aktüel tartışmalara girmek istemiyorum ama bu konuya dair akademisyen kimliğim bağlamında değerlendirirsem, birçok tartışmayı bir ölüm kalım tartışması haline getiriyoruz. Bir şey olacaksa Türkiye çok büyüyecek, bütün sorunlarımız çözülecek veya olmazsa batıyoruz tartışması yapıyoruz. Bu konuları böyle tartışırsak içinden çıkamayız” diye konuştu.

AK Parti döneminde kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik birçok adım atıldığını söyleyen ve bunun İstanbul Sözleşmesi’ne bağlı bir husus olmadığını belirten Şentop, “Sözleşme kalkarsa kadına şiddet artar, sözleşme kalkmazsa aile yapısı bozulur’ demek yanlıştır. Uluslararası sözleşmelerin doğrudan bizim hukuk sistemimizde, sosyal hayatımızda bir etkisi yoktur. Kanun var bu konuyla ilgili. Aksayan bazı yönler, itiraz edilen bazı yönler varsa bunlar kanunda yapılacak değişikliklerle giderilir. Bu sözleşmelerin hiç birisi bir devletin yaklaşımı ile hazırlanmaz sadece. Niye imzaladık o zaman? Tamamen bizim bakış açımıza uygun bütünüyle, tamamen kendi kültürel yaklaşımımıza uygun olarak sözleşme imzalayacaksak, imzalayacak sözleşme bulamayabiliriz. Avrupa merkezli bir insan hakları anlayışı paradigması var. Bu paradigmanın bazı unsurları evrensel ama bazı unsurları ise batı Avrupa’nın kültürel unsurları. Ama Avrupa bu paradigmayı evrensel bir paradigma olarak dayatıyor bütün dünyaya” şeklinde konuştu.

Kadına karşı şiddet konusunda Türkiye’nin çok adımlar attığının altını çizen Şentop, “İstanbul Sözleşmesinin de bu konuda katkıları olduğunu düşünüyorum. İtiraz edilenin aksine yönler olduğu taktirde bunların kanunla ilgili, mevzuatlar üzerinden değerlendirilebileceği kanaatindeyim. Sözleşme ile ilgili tereddüt hasıl olan hususlar varsa uygulama ile ilgili bu hususların açıklığa kavuşturulması bakımından tekrar değerlendirilmesine yönelik başvuru imkanları var. Bu sağlanabilir. Bu anlamda sözleşmeden çıkmayı zorunlu kılacak bir tabloyu da bu anlamda anlatmaya çalıştığım çerçeve içinde zorunlu kılan bir durum olduğu kanaatinde değilim. Şahsi kanaatim akademisyen olarak budur” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yaptığı “Eve dön” çağrısının sorulması üzerine Şentop, “Ben bunu okuyorum ama sessiz okuyorum. Benim bu şekilde aktüel siyasi tartışmalar içine girmem doğru olmaz. Yüksek sesle okuma yapmayayım” açıklamasında bulundu.

“Bütün siyasi partilere mensup arkadaşlarımız ciddiyetle ele aldılar”

İstanbul Sözleşmesi tartışmaları bağlamında, TBMM’de tecavüzden dolayı bir milletvekili hakkında fezleke düzenlenmesi, eşine şiddet uygulayan başka bir milletvekili ile ilgili fezleke hazırlanmasının sorulması üzerine Şentop, “Dokunulmazlık dosyaları devam eden yargı sürecinde olan dosyalardır. Bunlarla ilgili Meclis Başkanı sıfatıyla değerlendirme yapmam doğru olmaz. İlk milletvekili ile ilgili suçlama ciddi bir suçlamaydı. Bunu kendi siyasi partisi dahil olmak üzere bütün siyasi partilere mensup arkadaşlarımız ciddiyetle ele aldılar ve dokunulmazlığın kaldırılmasına dair bir süreç şuanda devam ediyor. Birçok dosya var Meclis’te, bu farklı bir mahiyette bir dosya olduğu için, bütün arkadaşlar yargılama sürecinin önünün açılması yönünde karar verdiler” dedi.

Toplantının sonunda parlamento muhabirleri TBMM Başkanı Şentop’un doğum günü nedeniyle pasta kesti.

Yorumlar (0)
banner378
24°
açık
Namaz Vakti 07 Ağustos 2020
İmsak 04:16
Güneş 05:58
Öğle 13:15
İkindi 17:08
Akşam 20:22
Yatsı 21:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25