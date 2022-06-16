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TBMM Başkanı Şentop, "Ege Denizi’ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi’ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı.
Politika 16.06.2022, 13:34
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan "Ege Denizi’ndeki Geri İtmeler ve Boğulan İnsan Hakları Özel Raporu"nun Kamuoyuna Duyurulması programına katıldı.