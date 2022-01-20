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TBMM Başkanı Şentop Dubai’de Expo 2020’yi ziyaret etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında Abu Dabi’nin ardından geldiği Dubai’de Expo 2020’yi ziyaret etti.
Politika 20.01.2022, 19:00
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyareti kapsamında Abu Dabi’nin ardından geldiği Dubai’de Expo 2020’yi ziyaret etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar ziyaretinin ardından geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) temaslarını sürdürüyor. Abu Dabi’deki temaslarının ardından Dubai’ye gelen Şentop, Expo 2020’yi ziyaret etti. Şentop, Expo 2020 ziyaretinde Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Katar ve BAE stantlarını gezdi.